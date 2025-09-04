TCL MoveTime MT48: chytré hodinky, které přesně ví, kde je vaše dítě

- Značka TCL představila na veletrhu IFA novou generaci dětských hodinek
- TCL MoveTime MT48 se pyšní větším displejem, vyšší odolností a přesnější GPS
- Cena pro Evropu je stanovená na 150 eur (asi 3 700 korun)
Značka TCL přivezla na veletrhu IFA novou generaci svých chytrých hodinek pro děti. Nový model přichází s atraktivnějším designem, větším displejem, vyšší odolností a v neposlední řadě gigantickou baterií, která zajistí (na poměry dětských hodinek) příjemně dlouhou výdrž.
Odolnost a slušná výdrž
TCL má s produkcí dětských hodinek mnohaleté zkušenosti a patří mezi jejich přední výrobce. Dětské hodinky jsou na rozdíl od těch „dospěláckých“ v mnohém specifické – jsou navržené tak, aby měl rodič nad svým dítětem neustálou kontrolu, mohl se s ním telefonicky spojit či zkontrolovat, kde se jeho ratolest zrovna nachází. Z tohoto důvodu jsou dětské hodinky poměrně velké – kvůli neustálému běhu GPS musí být krmené z velkého akumulátoru.
To u TCL Movetime MT48 platí dvojnásob – výrobci se podařilo do těla hodinek vměstnat obří 900mAh akumulátor, který slibuje až 2,5denní výdrž. Příjemným vylepšením je i zvýšená odolnost IP68, což znamená, že hodinky lze bez obav ponořit pod vodní hladinu, TCL dokonce v marketingových materiálech zmiňuje možnost jít s nimi plavat, což nebývá standardnem.
TCL Movetime MT48 zepředu reprezentuje 1,41″ AMOLED displej, na kterém běží upravený operační systém RTOS obohacený o několik AI funkcí, například vytváření stylizovaných obrázků hlasovými příkazy. Systém je navržen tak, aby rodičům umožnil spojení s dětmi, zároveň má ale proaktivně bojovat proti digitální závislosti.
Rodiče mohou skrze párovací aplikaci omezovat použití různých funkcí ve vybraných hodinách (například během výuky), do aplikace Připomínka pak mohou rodiče ukládat důležité denní milníky – udělej domácí úkoly, vyčisti si před spaním zuby apod.
Na metr přesná GPS
Hodinky disponují reproduktorem, mikrofonem a 2Mpx čelní kamerkou, tudíž je lze používat ke klasickým hovorům nebo videohovorům – podporována je dokonce technologie VoLTE. Nechybí ani podpora pro textové zprávy, sdílení fotografií nebo skupinové chaty. Seznam kontaktů spravují rodiče, cizí čísla se na hodinky nedovolají. V případě nebezpečí lze dokonce jedním stiskem vyslat SOS zprávu, ve které bude zároveň sdílena lokace.
Pro přesné zaměření dítěte slouží přesnější dvoupásmová GPS (L1+L5), která má dobře fungovat i v hustě osídlených oblastech. K dispozici je i přesný mód, který obnovuje lokaci každou sekundu, nastavit lze rovněž bezpečné zóny, ve kterých se dítě může pohybovat – jakmile dítě oblast opustí, přijde jeho rodičům upozornění.
Cena a dostupnost
Dětské hodinky TCL Movetime MT48 půjdou do prodeje v modré, růžové, béžové a šedé barvě. Prodávat se začnou v říjnu letošního roku, cena je stanovena na 150 eur (asi 3 700 korun).