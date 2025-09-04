TCL NxtPaper 60 Ultra: unikátní telefon, kterému by se ještě před pár lety říkalo tablet

- TCL na veletrhu IFA představilo smartphone s obrovským 7,2″ displejem
- Obrazovka díky technologii NxtPaper 4.0 evokuje pocit z používání papíru, navíc ji lze ovládat stylusem
- Telefon půjde do prodeje příští měsíc, cena startuje na 12 200 korunách
Obr mezi smartphony. Tak nějak by se dal nazývat čerstvě představený smartphone TCL NxlPaper 60 Ultra, který se může pochlubit na dnešní dobu velmi prostorným, 7,2″ displejem. Tak velkou obrazovkou se přitom ještě před pár lety pyšnily malé tablety. Od TCL se jedná o odvážný tah, který by ale mohl vyjít, jelikož takhle velkých telefonů je na trhu jako šafránu.
TCL NxtPaper 60 Ultra: obr s papírovým displejem
Představený telefon skutečně není žádný drobeček, v ruce ale působí až překvapivě lehce. Hmotnost sice činí 209 gramů, ale díky velkým rozměrům (174,5 × 81,2 × 7,6 mm) je rozložená do větší plochy. Uživatelé s malými dlaněmi budou mít problémy telefon udržet v jedné ruce, milovníci velkých úhlopříček ale budou jásat. Tělo telefonu je vyrobené převážně z plastu, ale i tak přesto potěší zvýšenou odolností IP68. Do prodeje půjdou dvě barevné varianty – tmavě šedá a bílá.
Přes čelní stranu telefonu se rozprostírá obrovský 7,2″ displej s Full HD+ rozlišením a zvýšenou obnovovací frekvencí 120 Hz. Jedná se o základní VA panel, který nepotěší ani vysokým kontrastem, ani příliš velkou svítivostí – na sluníčku se umí vybičovat pouze k 850 nitům. Hlavní kouzlo zvolené obrazovky tkví v technologii NxtPaper 4.0, která je navržená tak, aby co nejvíce chránila oči uživatele, zlepšovala čitelnost, a hlavně na první pohled působila jako papír.
K tomuto efektu výrobce vsází na sedm dílčích technologií, které redukují škodlivé modré světlo, eliminují blikání displeje, minimalizují odlesky, optimalizují kontrast a jas při slabém osvětlení, upravují barevné podání podle denní doby a simulují přirozené světlo. Displej je navíc opatřen povrchovou úpravou, která simuluje strukturu papíru, což uživatel ocení zejména při ovládání obrazovky stylusem T-Pen Magic – ten je ale nutné zakoupit zvlášť společně s flipovým pouzdrem.
Specialitou je posuvné tlačítko NxtPaper Key, které uživateli pomáhá s digitálním detoxem – jeho posunutím se deaktivují veškeré notifikace a aktivuje se černobílý režim Max Ink, který je vhodný například ke čtení elektronických knih, anebo k poklidnému poslouchání audioknih či podcastů. Kromě posuvníku se na pravé straně telefonu nachází i zamykací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů.
Fotoaparáty: teleobjektiv nechybí
Záda TCL NxtPaper 60 Ultra zdobí kruhový vystouplý modul obsahující tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.88
- 8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 112° a světelností f/2.2
- 50Mpx teleobjektiv s 3× optickým (6× bezztrátovým) přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4
Vpředu se pak ještě nachází 32Mpx selfie kamerka se světelností f/2.0. Telefon disponuje technologií MuseFilm, která podle výrobce proměňuje obyčejné snímky na umělecké – každý z nich má působit filmovým, expresivním a pečlivě komponovaným dojmem. Video je možné natáčet maximálně ve 4K rozlišení při 30 snímcích za sekundu.
Až 24 GB RAM
Srdcem TCL NXTPAPER 60 Ultra je čipset MediaTek Dimensity 7400, který je doplněn o 12 GB RAM. Kapacitu operační paměti lze virtuálně navýšit na dvojnásobek, u úložiště je ale důležité vybrat si tu správnou kapacitu hned při nákupu, paměťové karty totiž podporovány nejsou. V nabídce bude 256 nebo 512GB úložiště. Telefon podporuje důležité bezdrátové technologie – 5G (včetně podpory dualSIM a eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 a NFC.
V TCL nevyužili obrovského těla telefonu k osazení nadstandardně velké baterie, vestavěný akumulátor má spíše průměrnou kapacitu 5 200 mAh. Maximální nabíjecí výkon činí 33 wattů, z nuly na 100 procent lze novinku dobít za 90 minut. Bezdrátové nabíjení bohužel podporováno není. Operačním systémem je Android 15 doplněný o několik vlastních funkcí a aplikací.
K dispozici je například aplikace TCL Note App, která využívá veškerých výhod stylusu T-Pen Magic jako je nízká latence nebo rozpoznávání více úrovní tlaku. Nechybí ani několik funkcí využívajících umělou inteligenci, např. k zaznamenávání chytrých hlasových poznámek, k simultánnímu tlumočení, shrnutí textu apod.
Cena a dostupnost
TCL bude v Evropě dostupný v říjnu letošního roku, varianta s 256GB úložištěm přijde na 499 eur (asi 12 200 korun), za model s dvojnásobnou pamětí zaplatíte 549 eur (asi 13 400 korun).