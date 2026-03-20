Hodinky pro běžce? Huawei Watch GT Runner 2 v prodeji, lákají na slevu pro nejrychlejší

- Na český trh vstupují nové chytré hodinky Watch GT Runner 2 od Huawei
- Jsou zaměřeny na sport, konkrétněji se specializují na běh a vše kolem něj
- Mají velmi odolnou konstrukci a výbornou výbavu v čele s extrémně přesným polohováním
Huawei patří mezi zaběhlé výrobce chytrých hodinek a v tomto segmentu nositelné elektroniky platí za jednu z předních značek. Do Česka nyní vstupuje novinka Watch GT Runner 2, která navazuje na úspěšný model GT Runner z roku 2021. Náruživí běžci, kteří služeb těchto specializovaných hodinek využívali, tak mohou po letech sáhnout po nové generaci.
Huawei Watch GT Runner 2
Tyto hodinky jsou, jak už jejich označení napovídá, zaměřeny primárně na běh, ale samozřejmě zastanou i jiné sporty. Tomu, že se nejedná o model určený pro návštěvu divadla, napovídá i jejich sportovně pojatý design s výraznými barvami. K dispozici je oranžová, modrá a černá varianta, která je doplněna o červené kontrastní prvky.
Jednou z hlavních předností hodinek je tenká (10,7 mm) a lehká (34,5 g) konstrukce – Huawei vsadil na titan, který je nejenom lehký, ale i odolný a odolnost vyjadřuje krytí IP69 v kombinaci s vodotěsností 5 ATM. Nové Runnery také splňují normu EN13319 pro potápěčské příslušenství a podporují freediving do hloubky až 40 metrů.
Displej s pořádným jasem
Na čelní straně hodinek se nachází kulatý AMOLED displej s úhlopříčkou 1,32 palce, který disponuje rozlišením 466 × 466 pixelů a jeho obraz disponuje jemností 352 ppi. Panel nabízí maximální jas až 3 000 nitů, takže čitelnost bude bezproblémová za všech okolností a kryje ho odolné sklo Kunlun. Kromě displeje se hodinky ovládají pomocí korunky a samostatného tlačítka.
Jsou pochopitelně vybaveny všemi tradičními zdravotními metrikami – umí monitorovat spánek, okysličení krve i srdeční tep a umožňují také analýzu EKG. Neschází ani celodenní HRV (variabilní srdeční frekvence) s upozorněním na nepravidelnosti srdečního tepu, či analýza arytmie na základě tepových vln. V tomto směru mají hodinky vše, na co se i jen vzpomenete.
Soukromý kouč na zápěstí
Hlavním posláním hodinek Watch GT Runner 2 je ale sport, trénování a vše s tím spojeno. Nabízí více než 100 sportovních režimů, včetně například golfu nebo freedivingu, ale jejich specialitou je běh. V tomto směru je k dispozici 13 běžeckých programů, lze si vytvořit i vlastní a hodinky vás pochopitelně provedou i poctivou rozcvičkou před samotným během.
V průběhu běhu sledují srdeční frekvenci v reálném čase, díky čemuž je možné řídit intenzitu tréninku a díky upozornění na srdeční frekvenci si můžete snadno upravovat tempo. Po skončení běhu se dočkáte analýzy tréninku a jejich specialitou je režim pro maratonský běh. Ten byl vyvinut ve spolupráci s běžeckým týmem a kalibrován na základě zkušeností elitních běžců.
Tento režim nabízí přesná data a odborné analýzy, které vám pomohou překonat osobní rekordy. V rámci tohoto režimu budete mít přístup k datům z maratonů po celém světě a budete si také moci vytvořit vlastní závod. Pokud to zkrátka s běháním myslíte vážně, Watch GT Runner 2 budou pro vás ty pravé hodinky.
Výbava a výdrž na baterii
Hodinky jsou vybaveny dvoupásmovou GPS s novou 3D plovoucí anténou, díky čemuž nabízí velmi přesnou lokalizaci. To je důležité právě při běhu, pro přesné sledování tempa, vzdálenosti i trasy a polohování je až o 20 % přesnější, a to i mezi budovami a v tunelech. Přes hodinky je možné z připojeného telefonu volat a přímo z nich lze také přehrávat hudbu.
Výdrž na baterii vypadá také velmi dobře – v úsporném režimu vydrží hodinky až 14 dní a při aktivním GPS připojení pak 32 hodin. Při typickém využívání uvádí Huawei výdrž zhruba 7 dní a nabíjení je řešeno bezdrátově. Kromě Androidu je možné hodinky připojit také k telefonům s iOS, tedy iPhonům a ke komplexní správě slouží aplikace Huawei Health.
Cena a dostupnost
Huawei Watch GT Runner 2 je možné již objednat s tím, že k dispozici budou od 31. března. Do prodeje zamířily již zmíněné tři barvy (oranžová, modrá a černá) a jejich oficiální cena byla stanovena na 9 999 Kč. Aktuálně je ale lze prostřednictvím promo kódu 10RUNNER2 zakoupit s 10% slevou, takže vychází na 8 999 Kč. V redakci již novinku podrobujeme ostrému testu a brzy se můžete těšit na recenzi.