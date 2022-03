Osobní trenér, který je vám k dispozici 24/7 a jmenuje se Huawei Watch GT Runner

Chcete začít s běháním a nevíte jak na to? Většina z nás běhání buď miluje, nebo ho nenávidí. To, co nás může odradit, je špatně nastavený tréninkový plán a mylně odhadnuté schopnosti. S novými chytrými hodinkami od Huawei, které nesou jméno Watch GT Runner, si běhání zamiluje každý. Disponují totiž virtuálním trenérem, který vám na míru navrhne tréninkový plán.

Profesionální tréninkový program pro komplexní zlepšení

Zhodnotit své běžecké dovednosti může být velmi obtížné, obzvlášť pokud dosáhnete úrovně, kdy je pro vás běh snadný a máte pocit, že už se nikam neposouváte. To může mít za následek i demotivaci a následný konec s během. V tomto případě pak velmi záleží i na malých technických detailech, které vám pomáhají se neustále zlepšovat. Díky novým technologiím je pro běžce snazší analyzovat svůj trénink a posunout ho na pokročilejší úroveň. Proto byl do nových hodinek Huawei Watch GT Runner přidán nový index měření běžeckých schopnost s názvem Running Ability Index.

Tento systém dokáže inteligentně vyhodnotit běžecké schopnosti uživatele sledováním klíčových ukazatelů, jako je tempo, srdeční frekvence a uběhnutá vzdálenost. Pokud chtějí uživatelé dále zlepšovat své běžecké schopnosti, potřebují také odbornou radu a vedení. Aby zvýšili svůj běžecký výkon, musí si zaplatit trenéra, nebo vyhledávat informace od zkušených běžců na běžeckých fórech.

Huawei Watch GT Runner umí ale poskytovat profesionální tréninkové rady, což uživatelům umožňuje zařadit vhodný objem tréninků i jejich dobu trvání, aby docházelo ke zlepšování kvality běhu. Zároveň hodinky na základě historických dat o běhu a zpětné vazby těla vypočítají úroveň únavy a dobu potřebnou k zotavení.

Běžecký trenér pro perfektní trénink

Cílem každého běžeckého tréninku je zlepšit své schopnosti. Pokud je ale intenzita příliš nízká, nikdy ke zlepšení nedojde. Naopak, je-li intenzita příliš vysoká, může dojít k přetrénování a velké únavě. Běh je činností, která vyžaduje plánování a určitou úroveň znalostí. Je potřeba pochopit čtyři základní pilíře – trénink, únavu, regeneraci a progres.

U běžců se sestavení tréninkových plánů často opírá o vlastní zkušenosti, které ale nezaručují maximální efektivitu tréninku. Huawei Watch GT Runner však mohou na základě tréninkových dat v kombinaci s cíli a výsledky přizpůsobit běžecký plán konkrétní osobě. Automaticky analyzují data o tréninku uživatele a rozdělí plán na tréninkovou a regenerační fázi. Running Ability Index přímo souvisí s běžeckým výkonem a jde tedy o komplexní a přesnou metodu vyhodnocování. Odráží nejen vytrvalost běžce, ale také hodnotí běžcovu techniku a další faktory, aby se mohl běžec posouvat vpřed a zlepšoval svůj výkon.

Více informací o nových Huawei Watch GT Runner se můžete dočíst zde. Zakoupit je můžete na oficiální webové stránce Huawei.