Hledáte výhodné chytré hodinky? Garmin Fenix 7 Pro Solar jsou momentálně v super akci

- Chytré hodinky od Garminu nejsou nejlevnější, zato nabízí špičkové sportovní měření
- V Decathlonu můžete v rámci Black Friday pořídit Fenix 7 Pro Solar 47 mm za zajímavou cenu
- Pokud vás hodinky zaujaly, příliš dlouho s nákupem neotálejte
Kdo hledá chytré hodinky určené pro sportovní aktivity, dříve či později narazí na značku Garmin. Americký výrobce chytrých hodinek platí za nekorunovaného krále mezi outdoorovými modely, kterému se sice mnozí konkurenti snaží vyrovnat, avšak jen málokterému se to podaří. I když má Garmin ve svém portfoliu řadu modelů v různých cenových hladinách, za zlatý standard platí modelová řada Fenix. Za ni si nicméně Garmin nechá pořádně zaplatit a ve vyšších konfiguracích není problém zaplatit i přes třicet tisíc korun.
Vstupenka do světa Garminu
Pokud se po těchto modelech Garminů poohlížíte, ale cena pro vás byla překážkou, máme pro vás dobrou zprávu – Garmin Fenix 7 Pro ve verzi Solar o velikosti 47 milimetrů nyní můžete pořídit se zajímavou slevou, konkrétně rovných 34 procent. V rámci akce Black Friday je na svém e-shopu nabízí sportovní gigant Decathlon a to za velmi příznivou cenu 11 790 korun. S tou se může směle měřit i s konkurenčními Apple Watch Series 11, které začínají na 10 990 korunách, přičemž v rámci sportovních funkcí model od Applu výrazně převyšují.
Nutno podotknout, že Fenix 7 Pro nejsou nejnovějšími hodinkami od Garminu, avšak v jeho případě platí, že mezigenerační vylepšení nejsou až tak zásadní, tudíž se nemusíte bát sáhnout i po starším modelu. Zájemcům stále mohou nabídnout například přesnou dvoupásmovou GPS, spolehlivé měření srdečního tepu či okysličení krve, celou plejádu sportovních a spánkových metrik, praktickou LED svítilnu či enormní výdrž na baterii v podobě 18 dní pří běžném používání, přičemž díky přítomnosti solárního dobíjení budete nabíječku teoreticky hledat po ještě delší době.
Pakliže chcete vyzkoušet Garminy na vlastní kůži a to rovnou jeden z těch nejvyšších modelů, máte nyní skvělou příležitost. Jak dlouho bude akce trvat bohužel Decathlon neuvádí, stejně jaké jsou aktuální skladové zásoby, nicméně pokud o Fenix 7 Pro Solar 47 mm máte zájem, raději moc dlouho neotálejte.