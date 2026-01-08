Herní sluchátka budoucnosti? Koncept od Razeru si rozumí s AI a sleduje vás kamerami

- Společnost Razer představila koncept bezdrátových sluchátek s umělou inteligencí
- Náušníky jsou vybavené kamerkami a několika mikrofony – sluchátka tak mají neustálý přehled o tom, co se kolem vás děje
- V současnosti však vůbec není jasné, zda se někdy projekt Motoko skutečně podívá na trh
Společnost Razer, která se specializuje na výrobu herního příslušenství, na veletrhu CES představila projekt Motoko. Jedná se o koncept nositelné elektroniky, která na první pohled připomíná bezdrátová sluchátka (přesněji řečeno herní sluchátka Razer Barracuda) se dvěma kamerkami zabudovanými na vnější straně náušníků. Aktuální verzi futuristického zařízení pohání neupřesněný čipset Qualcomm Snapdragon, který zpracovává data ze zmíněných kamer. Ty jsou umístěné v úrovni očí a slouží k zachycení objektů, textu a všeho ostatního kolem vás. K dispozici je také několik mikrofonů pro příjem dialogů, zvuků z okolí a pochopitelně hlasových příkazů, kterými můžete například měnit nastavení zvuku.
Umělá inteligence na uši
Projekt Motoko je navržený tak, aby byl kompatibilní se všemi známými modely umělé inteligence, tedy včetně modelů od OpenAI, Google Gemini či Grok. Podle zástupců společnosti Razer dokáží tato AI sluchátka okamžitě interpretovat a reagovat na podněty a v podstatě tak fungují jako plnohodnotný AI asistent, který dokáže porozumět kontextu a umí se přizpůsobit vašemu harmonogramu, preferencím a návykům.
Chytrá sluchátka
Z hlediska designu jde přitom o poměrně smysluplné zařízení. Náhlavní sluchátka jsou naprosto běžným (nejen) herním příslušenstvím, takže by se jejich nositel nemusel bát nežádoucí pozornost, které by se mu mohlo dostat nošením nějakém podivně vyhlížejícího gadgetu. Náušníky jsou navíc dostatečně velké na to, aby do nich společnost Razer implementovala zajímavé technologické vychytávky – v tomto případě čipset a zmíněnou dvojici kamer. Zástupci společnosti považují projet Motoko za vhodnější nositelné zařízení než třeba brýle a hovoří o potenciálním trhu, který čítá až 1,4 miliardy uživatelů sluchátek.
Závěrem se nicméně hodí připomenout, že se v současnosti jedná pouze o koncept, ze kterého se nikdy nemusí stát skutečný spotřebitelský produkt. Na každý koncept, který společnost Razer nakonec poslala na trh, pochopitelně připadá velké množství projektů, k jejichž realizaci dosud nedošlo.