Sluchátka Shokz OpenFit Pro boří mýty. Otevřená konstrukce může nabízet solidní ANC

- Mysleli jste si, že sluchátka s otevřenou konstrukcí nemohou nabídnout kvalitní ANC?
- Shokz OpenFit Pro uvedená na CES 2026 dokazují opak, zapojují sestavu mikrofonů a chytré algoritmy
V posledních letech pozorujeme velký rozpuk sluchátek s otevřenou konstrukcí. Oblibu nachází u sportovců, ale též u běžných uživatelů, kteří zkrátka chtějí být neustále v pozoru a i při poslechu hudby či mluveného slova vědět, co se kolem nich děje. Taková sluchátka ale z principu nemívají dobrý filtr okolního hluku – jejich účel je opačný. Existují ale výjimky, jako například sluchátka Shokz OpenFit Pro.
Sluchátka Shokz OpenFit Pro s chytrým ANC
Pro fanoušky otevřených in-ear sluchátek s vedením zvuku přes lebeční kost není čínská společnost Shokz nijak nová, svá základní sluchátka OpenFit prodává i na českém trhu. Na veletrhu CES v Las Vegas však představila vylepšenou verzi OpenFit Pro, která jsou trochu robustnější a nabízí sadu speciálních mikrofonů, díky kterým nabízí aktivní potlačení hluku (ANC) na úrovni některých klasických špuntových či peckových sluchátek.
Na přední straně nabízí sluchátka duo mikrofonů, které snímají zvuk z okolí, třetí mikrofon umístěný hned u ušní chrupavky (antitragus) pak sbírá hluk, který míří přímo do ucha a redukuje jej pomocí chytrých algoritmů. Výrobce tím eliminuje problém, který mají všechna otevřená sluchátka, a sice že přímo neucpávají zvukovod, takže odclonění hluků je tím za běžných okolností maximálně ztížené.
Kromě toho nabízí Shokz OpenFit Pro 11milimetrové měniče pro reprodukci zvuku, včetně podpory Dolby Atmos, výdrž až na 50 hodin s nabíjecím pouzdrem (12 hodin poslechu bez ANC, 6 hodin s ANC) a nechybí ani částečná ochrana proti vodě a prachu IP55, primárně chránící sluchadla proti potu při cvičení, případně při venkovních aktivitách v mírném dešti.
Cena a dostupnost
Předprodej odstartoval i v Evropě hned 6. ledna, ostrý start prodeje je naplánován na 22. ledna. Oficiální české webové stránky výrobce Shokz zatím novinku nezmiňují, prodej však začne co nevidět v sousedním Německu. OpenFit Pro jsou k dispozici v bílé a černé variantě a stát budou 249 eur, tedy asi 6 tisíc korun. O oficiální dostupnosti i ceně v Česku budeme informovat.