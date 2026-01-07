TOPlist

Sluchátka Shokz OpenFit Pro boří mýty. Otevřená konstrukce může nabízet solidní ANC

Jakub Fišer
Jakub Fišer 7. 1. 14:00
0
Nová otevřená sluchátka Shokz OpenFit Pro
  • Mysleli jste si, že sluchátka s otevřenou konstrukcí nemohou nabídnout kvalitní ANC?
  • Shokz OpenFit Pro uvedená na CES 2026 dokazují opak, zapojují sestavu mikrofonů a chytré algoritmy

V posledních letech pozorujeme velký rozpuk sluchátek s otevřenou konstrukcí. Oblibu nachází u sportovců, ale též u běžných uživatelů, kteří zkrátka chtějí být neustále v pozoru a i při poslechu hudby či mluveného slova vědět, co se kolem nich děje. Taková sluchátka ale z principu nemívají dobrý filtr okolního hluku – jejich účel je opačný. Existují ale výjimky, jako například sluchátka Shokz OpenFit Pro.

Sluchátka Shokz OpenFit Pro s chytrým ANC

Pro fanoušky otevřených in-ear sluchátek s vedením zvuku přes lebeční kost není čínská společnost Shokz nijak nová, svá základní sluchátka OpenFit prodává i na českém trhu. Na veletrhu CES v Las Vegas však představila vylepšenou verzi OpenFit Pro, která jsou trochu robustnější a nabízí sadu speciálních mikrofonů, díky kterým nabízí aktivní potlačení hluku (ANC) na úrovni některých klasických špuntových či peckových sluchátek.

Nová otevřená sluchátka Shokz OpenFit Pro

Na přední straně nabízí sluchátka duo mikrofonů, které snímají zvuk z okolí, třetí mikrofon umístěný hned u ušní chrupavky (antitragus) pak sbírá hluk, který míří přímo do ucha a redukuje jej pomocí chytrých algoritmů. Výrobce tím eliminuje problém, který mají všechna otevřená sluchátka, a sice že přímo neucpávají zvukovod, takže odclonění hluků je tím za běžných okolností maximálně ztížené.

Kromě toho nabízí Shokz OpenFit Pro 11milimetrové měniče pro reprodukci zvuku, včetně podpory Dolby Atmos, výdrž až na 50 hodin s nabíjecím pouzdrem (12 hodin poslechu bez ANC, 6 hodin s ANC) a nechybí ani částečná ochrana proti vodě a prachu IP55, primárně chránící sluchadla proti potu při cvičení, případně při venkovních aktivitách v mírném dešti.

Cena a dostupnost

Předprodej odstartoval i v Evropě hned 6. ledna, ostrý start prodeje je naplánován na 22. ledna. Oficiální české webové stránky výrobce Shokz zatím novinku nezmiňují, prodej však začne co nevidět v sousedním Německu. OpenFit Pro jsou k dispozici v bílé a černé variantě a stát budou 249 eur, tedy asi 6 tisíc korun. O oficiální dostupnosti i ceně v Česku budeme informovat.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Nová generace monitorů Samsung Odyssey pro rok 2026
6K rozlišení a 1 040 Hz? Samsung na CESu odhalil nové herní monitory Odyssey
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 15:00
0
Myš Logitech nefunguje
Také vám nefunguje myš od Logitechu? Nejste v tom sami, oprava je na cestě
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:10
0
Úklidový dron Mova Pilot 70
Geniální myšlenka? Mova Pilot 70 nechá vysavač přeletět do dalšího patra
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0
Hp Eliteboard G1a s připojeným monitorem
HP na CES přivezlo počítač zabudovaný do klávesnice. A není vůbec špatný
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 11:00
0

Kapitoly článku