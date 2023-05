Herní Hvězdné války od Ubisoftu se blíží. Možná si zahrajeme nečekaně brzo

Očekáváná akční hra ze světa Hvězdných válek od Ubisoftu by mohla dorazit do března 2023

K bližšímu představení by tak mohlo dojít na chystané prezentaci Ubisoft Forward

Titul s kódovým označením Helix prý nabídne i meziplanetární cestování

K prvotnímu oznámení dosud bezejmenné akční hry od Ubisoftu s licencí Hvězdných válek došlo už zkraje roku 2021. Od té doby však hráči marně čekají na výraznější přísun informací, který by ambiciózní titul z pohledu třetí osoby, odehrávající se v otevřeném světě, blíže představil. Změnit by to mohla blížící se prezentace Ubisoft Forward. Podle zdrojů herního magazínu Kotaku se totiž projekt s kódovým označením Helix chystá na trh ještě v aktuálním fiskálním roce, tedy nejpozději v březnu 2024.

Kotaku s odvoláním na dva nejmenované zdroje tvrdí, že ačkoliv vývoj nepostupuje zcela podle plánu, francouzský vydavatel od hry očekává velký úspěch, kterého se mu vyjma série Assassin’s Creed v posledních letech nedostávalo. Svědčí o tom i nedávná finanční zpráva, podle níž Ubisoft vykázal vůbec největší provozní ztrátu ve své historii. Vydání do konce března příštího roku je však podle zdrojů poněkud ambiciózní a nelze vyloučit, že titul přeskočí do až následujícího fiskálního období, které začíná od dubna 2024 a končí v březnu následujícího roku.

Na hře pracuje švédské studio Massive, které stojí za akční sérií The Division. Kreativní ředitel Julian Gerighty se nechal slyšet, že půjde o neotřelé zpracování látky Star Wars a zároveň o odklon od dosavadní produkce studia. Z dostupných informací zbývá uvést, že by hra měla nabídnout meziplanetární cestování.

Bez ohledu na situaci kolem projektu Helix se však příznivci her od Ubisoftu mají na co těšit. Vydavatel v následujících měsíc uvede například očekávané pokračování série Assassin’s Creed s podtitulem Mirage, střílečku z první osoby s licencí Avatara či dlouho odkládané pirátské dobrodružství Skull and Bones.