Ubisoft sází na jistotu a údajně chystá 10 her ze série Assassin’s Creed

Francouzský vydavatel se rozhodl vsadit na ověřené značky včetně Assassin’s Creed

V přípravě by údajně mělo být až 10 různých titulů se zaměřením na příběh i multiplayer

Jeden z chystaných projektů by nás mohl zavést zároveň do Indie i mezi Aztéky

V září loňského roku společnost Ubisoft poodhalila své plány s populární sérií Assassin’s Creed, které čítaly hned čtveřici nových her v různých fázích vývoje. Jednalo se o letošní díl Mirage odehrávající se v Bagdádu, Hexe s tematikou čarodějnických procesů, mobilní titul Jade a projekt Red se zasazením do vytouženého Japonska. Zhruba o měsíc později jsme se dočkali oficiálního potvrzení projektu Invictus se zaměřením na multiplayer. Podle zdrojů novináře Toma Hendersona z magazínu Insider Gaming však v kancelářích francouzského vydavatele pod hlavičkou slavné ságy vznikají další, dosud neoznámené hry.

Alespoň v pokročilejší fázi vývoje by se mělo nacházet šest titulů – kromě již oznámených do této kategorie spadá i projekt s kódovým označením Nexus pro virtuální realitu, k jehož formálnímu oznámení podle Hendersona dojde zkraje léta během videoherního veletrhu E3 v Los Angeles.

V koncepční fází se však podle informací magazínu Insider Gaming nachází další tři projekty, a v hlavách vývojářů už se prý navíc rodí nápady na Nexus 2, aniž by došlo k představení, natož vydání prvního dílu. Ale zpět ke zmíněné trojici. Jednotlivé díly má mít na starost pokaždé jiné vývojářské studio a výrazně by se měla lišit i jejich hratelnost.

V Ubisoftu Sofia (tvůrci Assassin’s Creed Rogue z roku 2014) přišli s návrhem na projekt Nebula, který by měl v rámci jedné hry nabídnout tři různá zasazení, a to Indii, Aztéckou říši a Středozemní moře. V pobočce v čínském Chengdu pak vzniká free-2-play projekt Raid s kooperací pro 4 hráče a PvE prvky. A konečně Ubisoft Annecy si má pohrávat s myšlenkou na titul s přezdívkou Echoes, což by měla být ryze multiplayerová záležitost postavená na cloudové technologii Ubisoft Scalar.

Série v uplynulých letech upustila od každoročního vydávání, avšak podle Hendersona by se k němu měla v budoucnu vrátit. První vlaštovkou bude letošní Mirage, následně přijde na řadu japonský Red a v roce 2025 multiplayerový Invictus. Povětšinou jde však o interní termíny, které se mohou měnit v závislosti na náročnosti vývoje.