V kůži jezevce. Roztomilá hra Shelter slaví narozeniny vydáním mobilní verze

Ve vizuálně roztomilé hře Shelter se vžijete do role jezevčí mámy, která se snaží ochránit svá mláďata

S ohledem na nekompromisní hratelnost se však na každém kroku musíte mít na pozoru před predátory

Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo, kdybyste se v nehostinné divočině v kůži jezevce museli starat o svá mláďata? My také ne, ale proč to nezkusit. Právě takový zážitek se totiž snaží zprostředkovat povedená hra Shelter, která si při příležitosti desátého výročí od vydání PC verze našla cestu také na mobilní telefony s operačním systém Android.

Shelter – The Animal Simulation Survival Indie Game: Finally on Android

V jádru jde o hru v otevřeném světě se survival prvky, v níž se hráči ujmou role jezevčí matky, která musí chránit a krmit svá mláďata, se kterými se vydává na cestu za nalezením nové nory. Během putování za novým domovem se navíc musí vypořádat s všemožnými hrozbami včetně náletů dravých ptáků či nebezpečných požárů lesního porostu. To vše ve vizuálně podmanivém low-poly grafickém kabátku.

Součástí hry je tzv. permadeath – jakmile například některé z mláďat padne do spárů číhajících predátorů, budete se muset po zbytek hry obejít bez něj. Vaším cílem je pochopitelně dopravit mláďata do nového úkrytu pokud možno v plném počtu.

Hru si můžete vyzkoušet v podobě bezplatné demoverze. Ke kompletnímu obsahu se dostanete po zaplacení pěti dolarů, tedy zhruba 110 korun.