To nejlepší ze State of Play: další hry pro PS VR2, nový Resident Evil a představení Suicide Squad

Sony včera večer pořádalo virtuální konferenci State of Play

Na té představilo zejména nové hry pro VR headset PlayStation VR2

Došlo ale i na staronový Resident Evil, Baldur’s Gate III nebo kooperativní Suicide Squad

Konferenci State of Play pořádá japonské Sony několikrát do roka a využívá tento prostor pro představení nových videoherních titulů, popřípadě rozšíření povědomí o těch již představených. Včerejší State of Play trval 44 minut a výrobce tam ukázal bezmála dvě desítky her. Které jsou ty nejzajímavější?

Suicide Squad: Kill the Justice League

Největší porci času, zhruba 15 minut, dostal na konferenci titul Suicide Squad: Kill the Justice League od britského studia Rocksteady. Půjde vlastně o duchovního nástupce batmanovské série Arkham, jenže v tomto příběhu se chopíte čtveřice záporáků z univerza DC Comics: Harley Quinn, Captain Boomeranga, Deadshota a King Sharka.

Mezi hlavními postavami budou moci hráči přepínat, k dispozici ale bude i plně kooperativní režim pro dva až čtyři hráče. Vývojáři pak slibují množství zbraní, kosmetických vylepšení pro vaše postavy a také budoucí nášup obsahu. Suicide Squad: Kill the Justice League vychází 26. května na PlayStation 5, Xbox Series X|S a PC.

Suicide Squad: Kill the Justice League - Official Co-Op Gameplay | PS5 Games

Watch this video on YouTube

Resident Evil 4

Studio Capcom uvedlo na State of Play hned několik her, z nichž však nejvíce vyčnívá právě remake Resident Evil 4, který původně vyšel v roce 2005. Krátký, ale poměrně nadupaný trailer připomíná hlavní postavy příběhu, známé lokace i nepřátele. Chybět nesmí ani velké souboje s bossy – pro fanoušky značky prostě nutnost. V kůži Leona se tak za španělskými kultisty vydáte již 24. března na PlayStationu 5 a 4.

Resident Evil 4 - 3rd Trailer | PS5 & PS4 Games

Watch this video on YouTube

Street Fighter 6

Další novinka od Capcomu, ta však byla představena již v létě 2022, právě na červnové konferenci State of Play. Street Fighter je dobře známá série bojových her, 6. epizoda dorazí 2. června v nové grafice a moderním zpracování. Asi 3,5minutový trailer ze včerejška ukazuje zejména tři nové postavy Zangief, Lily a Cammy. Hra dorazí na PlayStation 5 i 4, Xbox Series X|S a PC.

Street Fighter 6 - Zangief, Lily and Cammy Gameplay Trailer | PS5 Games

Watch this video on YouTube

Baldur’s Gate III

Prostor dostali včera večer také mistři RPG ve stylu Dungeons & Dragons ze studia Larion Games. Belgičané totiž kutí třetí díl legendární série Baldur’s Gate, který vychází na PlayStation 5 a PC již 31. srpna tohoto roku. Ukázka nabízí pohled i na gameplay záběry a vypadá to, že každý správně fanoušek dungeon crawlingu si přijde na své.

Baldur's Gate 3 - Reveal Trailer | PS5 Games

Watch this video on YouTube

Nové hry pro PlayStation VR2

Hned zkraje přenosu dostala velký prostor vývojářská studia zaměřující se na tituly pro virtuální realitu, konkrétně nový headset PlayStation VR2. Plnotučný VR port obdrží v letošním roce například survival Green Hell nebo velmi specifický příběhový titul Before Your Eyes. Tato hra vyšla již v roce 2021 a v rámci PS VR2 ji budete moci ovládat kompletně vašima očima.

Green Hell VR - First Gameplay Trailer | PS VR2 Games

Watch this video on YouTube

Samozřejmě se však objevily i úplné novinky. Patří sem dobrodružné The Foglands, ve kterém budete kosit nepřátele v nepříjemném surrealistickém prostředí plném mlhy. Synapse je další střílečka, která v extrémně frenetickém traileru ukazuje uměleckou kombinaci černobílých a barevných odstínů.