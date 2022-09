Assassin’s Creed Mirage se skutečně odehraje v Bagdádu. Vrátí se kořenům série

Společnost Ubisoft po množství informačních úniků potvrdila název nadcházející hry z populární série Assassin’s Creed. Jak naznačovaly spekulace z posledních dnů, hra skutečně dostane podtitul Mirage, který koresponduje se zvoleným zasazením do Bagdádu 9. století našeho letopočtu. K detailnímu představení sice dojde až 10. září v rámci videoherní prezentace Ubisoft Forward, avšak podle dostupných informací už nyní víme, že hráče čeká návrat ke kořenům série.

Větší důraz na kradmý postup či akrobatický pohyb městem, a naopak ústup od RPG mechanismů, kterými se vyznačovaly poslední tři díly série – alespoň tak popisují Assassin’s Creed Mirage uznávaný videoherní novinář Jason Schreier či důvěryhodný youtuber s přezdívkou j0nathan.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.

We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs

— Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022