GTA V je na vrcholu, ve streamování na Twitchi nemělo v loňském roce konkurenci

Grand Theft Auto V bylo na Twitchi sledováno za rok 2024 přes 1,4 miliardy hodin

Roleplay servery a komunita okolo nich zůstávají tahounem zájmu

Popularita je poháněna i očekáváním nového GTA VI, které vyjde koncem roku 2025

Možná vás ani nepřekvapí fakt, že Twitch vydal oficiální statistiky, které ukazují, že nejvíc sledovanou hrou na platformě za minulý rok je GTA V. Hra, která vyšla v roce 2013 žije i po neuvěřitelných 12 letech. Grand Theft Auto je zkrátka držák, a ne jen tak nějaký, doslova totiž dominuje celou scénou. Uživatelé ho sledovali přes 1,4 miliardy hodin, což hru posunulo na samotný vrchol Twitch žebříčku.

Co za tím vězí? Hlavně silná komunita, kteří si z GTA V udělala interaktivní „divadlo“. Roleplay servery, kde se z obyčejných hráčů stávají policisté, gangsteři nebo řidiči taxíků, táhnou Twitch už roky. A rok 2024 nebyl výjimkou. Možná vás překvapí, kolik lidí raději sleduje virtuální zatýkání nebo bankovní loupež, než nejnovější battle royale.

Ohlédnutí před bouří jménem GTA VI

Na sledovanosti má zásluhu i obrovské očekávání GTA VI, které má vyjít už příští rok. Spousta fanoušků se logicky vrací ke starému dílu, aby znovu nasála atmosféru Los Santos, připomněla si Michaela, Franklina a Trevora, nebo jen zažila poslední dávku šílenství před tím, než Rockstar ukáže, co má dál v rukávu.

GTA V and VTubers top Twitch’s list of 2024 streaming trends https://t.co/kYMt4RVXuJ pic.twitter.com/XwLrr63PQi — Dr Constantina (@startdoms) April 25, 2025

Abyste si udělali obrázek, tak na dalších místech žebříčku skončily tituly jako League of Legends (1,19 miliard hodin), Valorant (804 milionů) nebo Fortnite (539 milionů). A i když tyhle hry mají svou sílu, GTA je prostě jiná liga. Za 25,8 milionů hodin streamování je vidět něco víc, než jen nostalgie. Rok 2024 potvrdil, že Twitch je pořád dominantní platformou pro herní obsah, s více než 15 miliardami hodin sledování. A právě na této scéně si GTA V vystřihlo hlavní roli, i když už by někdo možná čekal, že přenechá místo mladším.

Zajímavostí je také to, že i VTubeři (virtuální streameři s animovanými avatary) lámali rekordy, jejich obsah měl přes 1,1 miliardy hodin sledování. I díky nim se atmosféra na Twitchi mění a posouvá hranice toho, co dnes znamená herní obsah. Je jasné, že Rockstar má silné eso. GTA V se nestalo jen hrou, ale fenoménem. A tahle energie se teď přelévá do hype vlaku jménem GTA VI. Tvůrci vědí, co fanoušci chtějí, a není pochyb o tom, že si tenhle moment pohlídají.

