Google zpřístupňuje nahrávání hovorů pro Pixely v Evropě. Blíží se i do Česka

- Google začal uvolňovat na Pixely jednu z velmi očekávaných funkcí
- Pomocí aplikace Telefon je nově možné nahrávat probíhající hovory
- Po aktualizacích v Americe přichází konečně na řadu i Evropa
Google přišel s oznámením toho, že na Pixely uvolní funkci nahrávání hovorů, již vloni v září. Nakonec ale dorazila až v listopadu, a to ještě ve velmi omezené míře a mimo území USA nebylo nahrávání vůbec k dispozici. Nyní se ale funkce rozšiřuje do celého světa, přičemž vlna aktualizací již zasáhla i první evropské země.
Nahrávání hovorů dorazilo na Pixely
Pro spoustu uživatelů je možnost nahrát si probíhající hovor jednou z nejvyhlíženějších funkcí, nicméně pro Google se jednalo o výzvu. Ošetřit takovou věc legislativně není nic jednoduchého, a právě proto dostanou účastníci hovoru před jeho začátkem oznámení, že je hovor nahráván. Samotné nahrávání pak probíhá přes nativní aplikaci Telefon.
V nastavení si můžete zvolit, zda chcete vždy zaznamenávat hovory z neznámých čísel, vždy zaznamenat hovory od vybraných čísel nebo nahrávat jen vybrané hovory. Uložené nahrávky si pak můžou uživatelé přehrát a upravit jejich délku, aby si z nich zachovali jen to podstatné. Aktivní nahrávání poznáte podle indikátoru.
Jak nahrávání hovorů nastavit?
Aktivace této funkce probíhá přes nativní aplikaci Telefon. V ní klikněte na Nastavení (tři tečky nahoře) a zvolte funkci Nahrávání hovorů. Zde si pak můžete zvolit, zda chcete vždy nahrávat neznámá čísla nebo vždy nahrávat jen vybrané kontakty. Zde si pak musíte pochopitelně vybrat kontakty, u kterých chcete nahrávání automaticky realizovat.
Nahrávání pro jednotlivé kontakty je možné aktivovat také po otevření příslušného kontaktu – v pravém dolním rohu karty klepněte na Upravit kontakt a poté zvolte Vždy nahrávat hovory. Pokud chcete nahrávat jednotlivé hovory, postup je následující – někomu zavolejte nebo přijměte hovor, klepněte na Podpora hovorů a poté na Nahrávání hovorů nebo Zastavit pro ukončení.
Soukromí na první místě
Aby zůstaly všechny pořízené hovory soukromé, zůstávají uloženy jen v zařízení a nejsou ukládány ani zálohovány mimo telefony. Mějte na paměti, že když smažete seznam hovorů, smažou se i nahrávky a probíhající hovor nelze zaznamenat dokud ho nepřijmete, pokud je podržen nebo když vytvoříte konferenční hovor.
Dostupnost a kompatibilita
Nahrávání hovorů je k dispozici pro všechny Pixely od šesté generace, a to včetně nového odlehčeného modelu Pixel 10a. Jiná zařízení než jsou tyto referenční telefony od Googlu musí běžet na Androidu 9 nebo novějším a nezbytné je také mít nejnovější verzi aplikace Telefon. Funkce je aktuálně dostupná například v Německu, Itálii, Rumunsku a Španělsku.
V Česku prozatím k dispozici není, ale zmínka o funkci nahrávání hovorů se již nachází na oficiálním českém blogu Googlu a dá se tedy předpokládat, že na tuzemské Pixely dorazí s nadcházející aktualizací. U českého zastoupení Googlu aktuálně zjišťujeme další podrobnosti
Nahrávání hovorů a legislativa
V České republice je nahrávání telefonních hovorů pro osobní potřebu obecně legální i bez souhlasu druhé strany, pokud záznam nepoužijete k poškození nahrávaného. Situace se však radikálně mění v momentě, kdy chcete nahrávku dále šířit nebo použít jako důkaz – zde už narážíte na ochranu soukromí dle občanského zákoníku (§ 86-88 č. 89/2012 Sb.) a u firem na pravidla GDPR.
Podnikatelé a instituce mají povinnost o nahrávání informovat předem, jinak riskují velmi vysoké pokuty. Výjimku tvoří případy ochrany práv (například nahrávka agresora či podvodníka), které soudy často připouštějí jako důkaz i bez souhlasu, vždy se však posuzuje střet práva na soukromí a zájmu na ochraně práv.