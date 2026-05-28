Google Workspace mění ikony: cloudové nástroje mají nový a modernější vzhled

Tomáš Zenkl 28. 5. 19:30
  • Google mění podobu ikon v rámci své pracovní platformy Workspace
  • Ty nově působí svěžejším a celkově modernějším dojmem
  • První náznaky této změny se odehrály na nedávné akci I/O 2026

Workspace je cloudový balíček nástrojů od Googlu zaměřený na produktivitu, komunikaci a spolupráci napříč jeho platformami. Jeho vznik se datuje do roku 2006 a dříve se jmenoval například Google Apps nebo G Suite. Od roku 2020 nese aktuální označení Workspace a v současnosti patří mezi nejkomplexnější nástroje svého druhu, které využívají jak menší firmy, tak velké korporace. Nyní se balíček Workspace dočkal osvěžující novinky.

Nové ikony pro Workspace

Náznak toho, že Google připravuje nové ikony pro svou platformu Workspace, byl spatřen na nedávné konferenci I/O 2026. Během ní se při různých prezentacích tyto nové ikony objevovaly, ale Google se o nich vlastně vůbec nezmínil. Nyní je ale vše oficiální a vyhledávací gigant představil novou sadu ikon na svém blogu.

Google Workspace dostává nové ikony

Sám tyto nové ikony označuje jako vstup do nové éry, konkrétněji do éry pro Gemini. Ta je jeho hlavní AI platformou, která postupně prorůstá do všech částí ekosystému, samozřejmě včetně prvků v platformě Workspace – na Google I/O 2026 byla ohlášena integrace do služeb Gmail Live, Docs Live a Google Keep, které dostalo novou hlasovou funkci.

Modernější a líbivější

Google uvádí, že tyto změny zajišťují v rámci jeho produktové nabídky konzistenci a soudržnost – ikony jsou vyvedeny ve shodném stylu, ale zůstaly moderní a snadno rozpoznatelné na obrazovce. U nového designu bylo výrazně ubráno na ostrých rozích a hranatosti obecně, ikony jsou zaoblenější a působí plastičtějším dojmem.

Přepracované ikony Google Workspace

Nové vyobrazení už nepoužívá jako podklad bílý list papíru a pryč je i jeden velmi signifikantní prvek, který byl většině ikon po dlouhá léta vlastní – ikony nově již nepoužívají všechny nebo většinu ze čtyř barev typických pro Google. Výjimku představuje logo Gmailu, které je obsahuje všechny, ačkoliv jsou tyto barvy oproti původní verzi proházené.







Beze změn ve funkčnosti

Google při představení nových ikon upozornil na to, že s sebou nenesou žádné funkční ani grafické změny v rozhraní a Workspace bude fungovat stejně jako doposud. Nové ikony budou přicházet do ostrého provozu postupně v nadcházejících týdnech.

Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

