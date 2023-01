Google právě vypnul službu Stadia. Ovladač naštěstí vyhazovat nemusíte

Rozsáhlý hřbitov Googlu se rozrostl o další pomníček

Ovladač Stadia bude po aktualizaci firmwaru i nadále použitelný

Herní služba Google Stadia po třech letech provozu definitivně skončila. Google ji vypnul o dnešní půlnoci pacifického času, což s připočtením časového posunu vychází právě na 9:00 našeho času, kdy vychází tento článek. Hráči Stadii využívali do poslední chvíle, především k překonávání rekordu ve Worm Game, což je obdoba legendárního hada ze starých Nokií. Tuto hru Google vydal minulý týden jako poděkování věrným.

it's the last day of Stadia 🫡 pic.twitter.com/bBKyNr2RMH — Tom Warren (@tomwarren) January 18, 2023

Google oznámil konec Stadie loni v září, službu však nechal ještě nějakou dožívat, byť bez možnosti nákupu nových her. Od listopadu pak začal uživatelům vracet peníze investované do her a do herního hardwaru pořízeného skrze Google Store. Touto cestou bylo možné nakoupit oficiální herní ovladač Stadia, ať už samostatně, nebo v balíčku s přibaleným Chromecastem.

Co je důležité, i po refundaci zůstal veškerý hardware uživatelům, a dokonce bude i nadále použitelný. Zpočátku to sice vypadalo, že herní ovladač bude bez Stadie k ničemu, neboť se službou komunikoval skrze Wi-Fi síť, nicméně Google v tomto týdnu uvolnil nástroj, který na něm odemyká klasické Bluetooth. K přepnutí je nutné aktualizovat firmware ovladače, poté bude použitelný na počítačích, telefonech, konzolích apod.

I když Stadia skončila, existují ještě další možnosti, jak hrát streamované hry, například skrze Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now nebo Amazon Luna.