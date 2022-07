Google aplikace v telefonu Huawei? Je to jednoduché, ukážeme jak na to

Nahrát aplikace Google do telefonu Huawei je v roce 2022 nesmírně jednoduché

Stačí vám k tomu běžně dostupná služba Gspace

Přes tu si nainstalujete Gmail, YouTube, ale i Facebook, WhatsApp nebo Instagram

Majitelé telefonů společnosti Huawei stále doplácí na obchodní válku vyhlášenou USA vůči Číně. Až na absenci nejmodernějších čipsetů s podporou 5G se jedná o špičkové stroje, zejména co se focení týče, avšak software budí rozpaky – uživatelé se ptají hlavně na to, jak je to s Google aplikacemi. Čínský výrobce přitom udělal obrovský kus práce a do jeho telefonů je možné nahrát prakticky jakoukoliv– přesně jako jste byli zvyklí v minulosti. Jak na to?

Trump vystavil Huawei stopku

Ještě než se zaměříme na to, jak do jakéhokoliv telefonu Huawei nainstalovat vaše oblíbené aplikace, ponořme se do historie. Jak se vlastně stalo, že Huawei ztratil pozici jedničky na poli smartphonů a dostal se do nynější situace? V květnu 2019 umístil prezident Spojených států Donald Trump společnost Huawei na seznam tzv. nežádoucích firem. Subjekty na této „černé listině“ – mimo jiné i další čínský gigant ZTE a později i Xiaomi – již nesměly spolupracovat se svými dosavadními partnery se sídlem v USA.

V praxi to pro Huawei znamenalo extrémní průšvih. Takřka ze dne na den totiž nejprodávanějšího výrobce mobilních zařízení musel přestat odebírat systém Android s kompletní licencí Googlu (zbyla mu pouze open source verze), ale třeba také hardware od svých amerických partnerů Intelu a Qualcommu. Důvod toho všeho? USA dospěly k tomu, že Huawei může být bezpečnostním ohrožením, hlavně kvůli svým kontaktům na armádní složky v domovské Číně.

Začátky byly těžké

Sláva Huawei za to, že se nevzdal a i přes tlak veřejnosti nepřestal vyrábět mobilní telefony. Část z nich sice prodával pouze v Číně, avšak nutno poznamenat, že v této době vznikly klenoty jako skládací průkopník Mate X nebo Mate 30 Pro s unikátně zahnutým displejem. Tak či onak, první telefony tzv. bez Googlu to po příchodu do Evropy neměly vůbec lehké.

Zatímco čínský uživatel Google nepotřebuje (ani před zákazem Google v Číně většinou nikdo nepoužíval), pro evropského zákazníka je to alfa a omega. Ti, kteří si tak šli pořídit nový Mate 30 Pro a později třeba P40 Pro nebo Mate 40 Pro, se zřejmě hodně divili, když telefon prostě nedokázal v databázi proprietárního obchodu s aplikacemi AppGallery vyhledat YouTube nebo Mapy Google. Co víc, ani stažené .APK soubory nebylo možné na takto omezených přístrojích rozjet.

Huawei se ocitl ve slepé uličce. Svůj výdělečný byznys – mobilní telefony – v Evropě po krátké pauze rozjel znovu, ale zákazníci neměli moc důvod pořizovat jeho telefony. Výkon, skvělý fotoaparát a prémiový vzhled, to vše zůstalo. Systém bez „jiskry Googlu“ byl ale pro našince jednoduše těžko použitelný.

Gspace jako řešení, které dává smysl

Takřka revoluci však rozpoutala služba Gspace, speciálně upravený emulátor druhého prostoru na Androidu. Ta totiž obsahuje vrstvu GMS (Google Mobile Services) a je tedy ověřena pro spouštění aplikací Google včetně Obchodu Play, a to ve virtuálním prostoru v rámci operačního systému Harmony OS (systém na zařízeních Huawei, původně vycházející z androidové nadstavby EMUI).

Tímto primitivním způsobem si můžete do jakéhokoliv zařízení Huawei nahrát své oblíbené softwarové produkty od Googlu, a nejen od něj. Aplikace se sice spouští přes emulátor Gspace, ovšem ve stabilním provozu to ničemu nevadí a vy můžete nadále používat Mapy Google, cloudové úložiště Disk nebo třeba videochatovací platformu Meet.

Co víc, v některém z posledních updatů vývojáři přidali i další aplikace, které nejsou na mobilech a tabletech Huawei běžně dostupné: například Uber, Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Zoom, Shazam nebo služby amerického Microsoftu jako OneDrive, Teams, Překladač nebo vyhledávač Bing.

Jak do telefonu Huawei nainstalovat aplikace přes Gspace?

Otevřete oficiální obchod s aplikacemi Huawei AppGallery a do vyhledávání zadejte Gspace Aplikace by měla mít 8,5 MB, stáhněte ji Po otevření Gspace budete muset stáhnou speciální balíček, klikněte na Continue a pokračujte Následně je třeba povolit instalaci aplikací z externích zdrojů, nastavením budete provedeni Z plochy Gspace zvolte aplikaci, kterou chcete nainstalovat do virtuálního prostoru Nyní je třeba se přihlásit svým Google účtem do Obchodu Play Odteď můžete fungovat jako v běžném Obchodu Play, tedy stahovat libovolné aplikace Jakmile v něm nějakou aplikaci stáhnete, umístí se vám do databáze Gspace

Vše, co stáhnete, můžete rovněž umístit jako zástupce na plochu telefonu a mít k tomu tak jednoduchý přístup. Jen se nelekněte, všechny aplikace mají v pravém dolním rohu malou ikonku emulátoru Gspace. Pokud budete chtít ty stažené z paměti telefonu odstranit, anebo je aktualizovat, musíte to provádět přímo přes aplikaci Gspace.

Jaké jsou nevýhody Gspace?

Bohužel, služba Gspace není perfektní a má několik větších i menších zádrhelů, které znepříjemňují používání. Na prvním místě jde určitě o reklamy. Sice zmizely po každém spuštění aplikace, ale i tak se objevují. Zbavit se jich můžete zaplacením 419 korun, případně aktivací měsíčního, čtvrtletního, půlročního, nebo ročního předplatného.

Další velkou nevýhodou jsou aktualizace. Přes Gspace máte sice možnost svou oblíbenou aplikaci updatovat, avšak nepřijde vám upozornění – vy tak musíte tu či onu aplikaci zkontrolovat ručně. A to samé platí bohužel i o notifikacích. I když je poctivě nastavíte, stejně nezobrazují upozornění na zamčené obrazovce nebo snad nahoře v notifikačním centru.

Poslední slabinou je rychlost. Není tím myšleno stahování, to je samozřejmě závislé na vašem připojením. Velmi pomalé je ale spouštění jednotlivých emulovaných aplikací, zejména v případě, že jste je předtím ručně ukončili. Oproti běžnému sekundovému startování aplikací v Harmony OS trvá tato operace sekundy téměř 3. Pro někoho maličkost, zmínku si to však zaslouží.

Jak je to s placením?

Dobrá otázka! Možná by vás napadlo stáhnout Google Pay (někde už Peněženka) a vyrazit nakupovat. Bohužel, platební aplikace od amerického giganta si na telefon Huawei nenainstaluje, třebaže přes emulátor Gspace. To ale nevadí – můžete využít aplikaci Curve. Stačí si vytvořit účet a nahrát do služby všechny své platební karty. Curve je pak sjednotí do jedné, kterou můžete využívat i na telefonech Huawei. Detailněji si o tom můžete přečíst v našem předchozím článku.

Aplikace i bez Gspace? Ano!

Asi jste pochopili, že Gspace je řešení trochu oklikou – oficiální Obchod Play nebo předinstalované aplikace Google telefony Huawei zkrátka nemají. Pokud ale zrovna nehledáte ty od amerického Googlu, solidně pochodíte i bez Gspace. Na prvním místě vyzkoušejte AppGallery – oficiální obchod, který nabízí celou plejádu oblíbených služeb, u všech navíc zajistí perfektní provoz notifikací a též automatické aktualizace. Zamrzí však otravné reklamy na aplikace, které ani nechcete.

Zajímavějším zdrojem aplikací je vyhledávací engine Petal Search. Ten vyhledává nejen webové stránky, videa, obrázky, ale právě i aplikace, ať už z oficiálních stránek (jako třeba WhatsApp na ukázce), tak ty z AppGallery nebo z dalších dostupných obchodů s aplikacemi (třeba APKPure a další).

Co rozhodně potěší – i v tomto případě fungují upozornění z aplikací bezchybně. Pokud jde o aktualizace nainstalovaných aplikací, Petal vám je přehledně zobrazí v položce Stahování. Mějte ale na paměti, že aplikace od Googlu vám budou nejlépe fungovat právě s emulátorem Gspace.