Galaxy Z Fold 7 bude pořádná žiletka, slibují to propagační materiály

Astronomické léto se již kvapem blíží, což pro technologické nadšence znamená jediné – tradiční akce Samsung Galaxy Unpacked už pomalu klepe na dveře. Na ní se s nejvyšší pravděpodobností objeví nová generace skládaček Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7, ne které nejeden uživatel už napjatě čeká. Především u většího modelu Fold se očekává řada změn, které se budou týkat především samotné konstrukce – současná generace totiž vysoká očekávání nenaplnila a Samsung si jistě bude chtít napravit reputaci.

Galaxy Z Fold 7 bude nejspíše tenký a lehký jako konkurence

Změnou by měly projít především rozměry, které se sice v průběhu let postupně ztenčovaly, nicméně konkurence je v tomto ohledu zkrátka o poznání dále. Galaxy Z Fold 7 by ovšem své největší rivaly, mezi které patří kupříkladu Oppo či Honor, měl v letošním roce dohnat a to rovnou ve velkém stylu. Konkrétně se v kuloárech hovoří o tom, že Galaxy Z Fold 7 by měl mít v zavřeném stavu tloušťku 9 milimetrů a v otevřeném dokonce jen 4,5 milimetrů v nejužším bodě.

Nyní díky překvapivému úniku dostáváme lepší perspektivu o tom, jak tenký má Fold 7 vlastně ve skutečnosti být. Na Redditu a serveru DogDrip se objevily snímky propagačního kartonového stojanu, jenž by se měl objevit v obchodech a lákat na pořízení nejnovější skládačky jihokorejského giganta. Fold 7 na tomto stojanu vypadá výrazně tenčí, než předchozí generace, včetně tloušťky samotného ohybu. Pochopitelně se jedná o propagační záležitost, navíc notně zvětšenou, tudíž vyvozovat z ní nějaké závěry by bylo přinejmenším velmi předčasné.

Samsung si v případě letošních skládaček poměrně dost věří. Před několika dny se na jeho oficiálních stránkách objevila vyjádření, že „nejnovější smartphone z řady Galaxy Z je nejtenčí, nejlehčí a nejmodernější skládací telefon, jaký kdy byl vyroben – pečlivě navržený a vyrobený tak, aby vydržel.“ Bude zajímavé sledovat, zda tento slib jihokorejská společnost skutečně dodrží, či zda to bude pravda jen na vybraných trzích, kde se tenčí a lehčí konkurenti neprodávají.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.