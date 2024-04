Galaxy Z Fold 6 odhaluje svoje rozměry. Patří základnímu modelu, nebo variantě Ultra?

Samsung v létě představí novou generaci svých ohebných smartphonů, přičemž letos bychom se vůbec poprvé mohli dočkat rovnou tří modelů – kromě řadových nástupců loňských skládaček má letos dorazit i vrcholný model Galaxy Z Fold 6 Ultra. Obvykle spolehlivý leaker Ice Universe o připravovaných telefonech prozradil několik nových informací.

O tom, že se letos dočkáme dvou „Foldů“, se spekuluje již delší dobu, dosud však nebyla shoda na tom, zda ten druhý bude odlehčený, nebo naopak lépe vybavený. V poslední době se ale čím dál více informátorů přiklání k druhé variantě a patří k nim i Ice Universe. Bohužel ani on nemá o vrcholné verzi zatím žádné podrobnosti.

Vystačit si tak musíme s tím, co prozrazuje nizozemský server Galaxy Club. Podle jeho redaktorů má Galaxy Z Flip 6 Ultra nést kódové označení SM-F958, což koresponduje se systémem pojmenovávání předchozích modelů:

Základní Galaxy Z Fold 6 by tedy logicky měl nést označení SM-F956, varianta Ultra pak na konci vymění šestku za osmičku. Galaxy S24 Ultra má kupříkladu kódové jméno SM-S928.

Galaxy Club tvrdí, že v tuto chvíli je vyvíjena pouze varianta SM-F958N, přičemž písmenko N na konci značí verzi určenou pro korejský trh. V tuto chvíli tak není jasné, zda se nebude jednat pouze o exkluzivitu pro domácí publikum.

Ice Universe také prozradil, že základní Galaxy Z Fold 6 by si měl polepšit v rozměrech i hmotnosti – má mít tloušťku 12,1 mm (v otevřeném stavu pouze 5,6 mm) a hmotnost 239 gramů. Tím by konečně v této oblasti srovnal krok s nejbližší konkurencí, byť oproti rekordnímu Honoru Magic V2 by byl stále o něco těžší a tlustší.

V tomto případě ale s Ice Universe nesouhlasí informátor @OnLeaks, který tvrdí, že tyto veličiny pravděpodobně patří variantě Ultra – základní Galaxy Z Fold 6 má podle něj mít v otevřeném stavu tloušťku 6,1 mm.

Are you sure these numbers are related to the standard #GalaxyZFold6 and not rather to the rumored #GalaxyZFold6Ultra?…🤔

Because I double checked and if my CAD is accurate, the #GalaxyZFold6 is 6.1mm thick when unfolded…🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/NTl27qnqNP

— Steve H.McFly (@OnLeaks) April 3, 2024