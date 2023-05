Galaxy Z Flip 5 bude stylovka. Takový displej ještě žádná skládačka neměla

Displej nemusí mít pouze obdélníkový tvar

Důkazem má být chystané véčko Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung letos v létě představí už pátou generaci svých ohebných smartphonů Galaxy Z Fold a Z Flip. U obou modelů se nepochybně dočkáme několika mezigeneračních vylepšení, přičemž navenek možná budou vidět více u véčkového modelu Galaxy Z Flip 5. Ten totiž podle posledních zvěstí dostane skutečně neobvyklý vnější displej.

Jestliže předchozí generace Galaxy Z Flip v něčem oproti konkurenci zaostávaly, tak to byl malý vnější displej. Tomuto nedostatku chce Samsung letos učinit přítrž, a to poměrně originálně – aby na „víko“ telefonu dokázal umístit co největší displej a zároveň i dvě čočky fotoaparátu, použije nesymetrický zobrazovač s tvarem připomínajícím papírovou složku.

Zatímco minulá generace Galaxy Z Flip 4 disponovala 1,9″ vnějším zobrazovačem, u chystaného nástupce má mít obrazovka úhlopříčku 3,4 – 3,5″, byť netušíme, z jakých protilehlých rohů ji bude Samsung měřit. Také netušíme, jak si s tímto tvarem poradí prostředí telefonu – zda jej bude brát jako klasický obdélníkový displej, kterému část chybí, nebo naopak na zobrazovač s bonusovou částí pro další obsah (vzpomínáme na LG V10).

Podle posledních spekulací by mohly být letošní skládačky od Samsungu představené v dřívějším termínu, přičemž kromě Flipu a Foldu bychom se mohli dočkat i třetího modelu, který se bude ohýbat nadvakrát.

