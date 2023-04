Galaxy Watch 6 navrátí oblíbenou funkci a budou větší než kdy předtím

Návrat fyzické lunety potvrdil známý leaker

Narůst by měla také velikost displeje

Představení se odehraje nejspíše v létě na tradiční akci Unpacked

Trhu s chytrými hodinkami sice vládnou Apple Watch, Samsung se nicméně nehodlá vzdát bez boje. Jeho současná dvojka Watch 5 a Watch 5 Pro nabízí solidní poměr mezi cenou a parametry, avšak s přijetím operačního systému Wear OS se Jihokorejci uchýlili k několika nepříjemným kompromisům. Ty by měly podle známého leakera Ice Universe v příští generaci alespoň částečně napravit.

Velký návrat má zažít fyzická luneta, kterou Samsung u svých předchozích hodinek využíval pro ovládání systému a která společně s digitální korunkou patřila mezi nejlepší způsoby, jak chytré hodinky ovládat. Kromě toho bychom se měli dočkat také většího displeje – současné modely disponují 1,4″ kruhovým panelem s rozlišením 450 × 450 pixelů a jemností 321 ppi. Chystané Galaxy Watch 6 Classic nejspíše nabídnou 1,47″ displej a vyšší rozlišení 470 × 470 pixelů.

Ačkoli se to může zdát jen jako drobný nárůst, v praxi půjde o zvětšení zobrazovací plochy o 10 procent. V předchozích únicích se rovněž hovořilo o nasazení větší baterie s kapacitou 425 mAh, která by se měla postarat o delší výdrž. Co si pro nás Samsung přichystal se nejspíše dozvíme už v létě, kdy jihokorejský gigant nejspíše uspořádá tradiční akci Unpacked. Na té bychom měli vidět nejen nové hodinky, ale také ohebná zařízení.