Galaxy Watch 6 Pro: chystá se comeback oblíbené funkce?

Fyzická otočná luneta by možná mohla zažít velký návrat

Vyhrazena nejspíše bude pouze pro model s přídomkem Pro

Galaxy Watch 6 Pro pravděpodobně dorazí hned ve dvou velikostech

Jednou z ikonických funkcí chytrých hodinek od Samsungu byla až donedávna jejich luneta. Ta nebyla pouze na okrasu, ale skrze ní šlo chytré hodinky ovládat, podobně jako je tomu v případě digitální korunky u Apple Watch. Korejská společnost se nicméně rozhodla tento prvek odstranit, což nepotěšilo celou řadu uživatelů, kteří si fyzickou otočnou lunetu velmi oblíbili.

Nyní to vypadá, že Samsung přehodnotil své stanovisko a funkci, která ho významně odlišovala od konkurence, vrátí zpátky. S touto informací přišel korejský youtuber Super Roader, podle kterého se otočná luneta vrátí, nicméně má to jedno velké ale. Luneta by podle youtubera měla být k dispozici pouze pro vybavenější hodinky s přídomkem Pro, nikoli pro základní variantu. Ta se bude muset i nadále smířit pouze z digitální obdobou.

To ovšem není jediná informace, se kterou Super Roader přišel. Galaxy Watch 6 Pro by údajně měly dorazit ve dvou velikostech, konkrétní však bohužel nebyl. Samsung by měl rovněž u chystaných modelů zapracovat na výdrži na baterii, což potvrzují také předchozí úniky informací. Kdy se dočkáme představení nové generace chytrých hodinek od Samsungu není prozatím jasné, avšak spekuluje se o odhalení společně s ohebnými zařízeními ve druhé polovině letošního roku.