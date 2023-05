Galaxy Watch 5 budou ještě chytřejší, upozorní vás na blížící se nemoc

Chytré hodinky od Samsungu možná dostanou měření tělesné teploty

Watch 5 už potřebný senzor mají, pro použití ale potřebují certifikaci

Kdy si budou moci uživatelé měřit teplotu, není prozatím jisté

Chytré hodinky od Samsungu patří mezi to nejlepší, co můžete mít v rámci nositelné elektroniky na zápěstí. Ačkoli mají modely z řady Galaxy Watch 5 funkcí na rozdávání, korejský gigant s jejich vývojem ještě neskončil a postupně do nich přidává nové funkce. Tou poslední je možnost přesnějšího sledování menstruačního cyklu skrze senzor měření teploty, což ocení především ženy. Nyní se zdá, že v Soulu zvažují širší využití tohoto senzoru.

Alespoň to lze vyčíst z příspěvku na oficiálním fóru. Samsung by měl v některé z budoucích aktualizací zpřístupnit senzor pro měření teploty kůže pro všechny uživatele, díky čemuž ho teoreticky mohou využít k monitorování tělesné teploty a včasné indikaci blížící se nemoci. Tento snímač hodinky využívají už nyní, nicméně uživatelé nemají k výsledkům jeho měření přístup – jednoduchou aktualizací tak může Samsung zvednout už tak bohatou nabídku různých senzorů a měření.

Jen o prosté aktualizaci to ovšem není. Vzhledem k tomu, že se jedná o medicínskou funkci, musí Samsung získat potřebné certifikace, aby mohl měření teploty kůže ve svých hodinkách oficiálně nabízet. Tento proces může teoreticky trvat poměrně dlouho a není jisté, zda se tato funkce do Galaxy Watch 5 dostane dříve, než Samsung představí jejich nástupce, který by měl být odhalen už v létě na akci Unpacked.