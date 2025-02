Galaxy S25 Ultra v testu odolnosti. Jak obtížné je poškrábat novou gorilu?

Galaxy S25 Ultra je bezesporu povedený telefon, ale jak je na tom s odolností?

Pozor je zapotřebí věnovat displeji a čočkám fotoaparátu

Ze stylusu byl odebrán akumulátor, takže bezdrátové ovládání telefonu na dálku není v jeho silách

V sobotu jsme vám přinesli rozsáhlou recenzi smartphonu Samsung Galaxy S25 Ultra, ve které jsme shrnuli veškeré naše poznatky z jeho používání. Z pochopitelných důvodů jsme se nepouštěli do testu odolnosti – tuto disciplínu necháváme vyhrazenou internetovým „ničitelům“, z nichž pravděpodobně nejznámější je Zack Nelson z kanálu JerryRigEverything. Jak dlouho v jeho rukách Galaxy S25 Ultra odolával?

Odlupující se krytky čoček a méně odolné sklo

Loňský Galaxy S24 Ultra v testu Zacka Nelsona příjemně překvapil. Odbylo si v něm totiž premiéru ochranné sklo Gorilla Glass Armor, které po mnoha letech posunulo hranici proti poškrábání. Zatímco běžná tvrzená skla poškrábe materiál o tvrdosti 6 podle Mohse, sklo Gorilla Glass Armor strukturálně poškodil až hrot s tvrdostí 7. U druhé generace tohoto skla jeho výrobce slibuje ještě působivější vlastnosti, ovšem odolnost vůči poškrábání se zjevně nezlepšovala, spíše naopak.

Sklo Gorilla Glass Armor 2 má být podle marketingových proklamací výrobce až o 30 procent odolnější vůči pádu než jeho předchůdce, a to při zachování stejné odolnosti proti poškrábání. Nejnovější test ale toto nepotvrdil – ve skle se objevily rýhy již při kontaktu s hrotem o tvrdosti 6. Nejedná se sice o tak hluboké rány jako u starších či konkurenčních skel, ale jsou tam, a to je škoda. Doufejme tedy, že alespoň ta odolnost vůči pádům je skutečně větší.

Zack Nelson si také všiml jednoho zajímavého detailu na čočkách fotoaparátů. Samsung u nich lehce změnil design, a to nasazením speciálních válcových kroužků. Tyto kroužky ovšem nepřiléhají přímo k zádům, takže při troše snahy je lze z telefonu odstranit – u nového telefonu to sice není nijak snadný úkon, avšak nelze vyloučit, že postupná degradace lepidla a otírání krytek o úzké kapsy může udělat svoje. A to nemluvíme o tom, že prostor pod kroužky přímo vybízí k zachytávání prachu.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S25 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, GPU: Adreno 830, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,8 × 77,6 × 8,2 mm, hmotnost: 218 g, zvýšená odolnost: IP68 Android 15,Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M,Adreno 830,12 GB,256/512/1024 GB,162,8 × 77,6 × 8,2 mm,218 g, Displej, konektivita a baterie 6,9", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3120 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, f/3.4, 111mm, 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5× optický zoom, čtvrtý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/1.9, 120˚, 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, PDAF, 4K video, HDR, HDR10+ Cena: 35 990 Kč Kompletní specifikace

Otestována byla i odolnost stylusu S Pen vůči zlomení. Výsledek je stejný jako u minulých generací, ovšem pohled do útrob pera přinesl zklamání – byla z něj vyjmuta baterie, a patrně i Bluetooth konektivita. Bezdotyková gesta se tak nový stylus nenaučí, ani kdyby chtěl.

Naštěstí alespoň při pokusu o zlomení prokázal Galaxy S25 Ultra svoji nezdolnou odolnost, tudíž testem prošel. Tentokráte ale po cestě pár cenných bodíků ztratil.