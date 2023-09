Galaxy S24 Ultra má přijít o 10× periskop. Samsung vidí budoucnost ve vysokém rozlišení

Smartphony Galaxy Ultra tvoří už několik let vrchol nabídky v portfoliu konvenčních smartphonů Samsungu. Korejský výrobce do nich nasazuje ty nejlepší technologie, především klade důraz na fotovýbavu – dopřává jim jednak hlavní fotoaparáty s vysokým rozlišením, a také dvojici teleobjektivů s různými stupni optického přiblížení. Chystaný model Galaxy S24 Ultra na tom nemá být jinak, ačkoliv podle informátora Ice Universe bude jeho papírová fotovýbava výrazně ochuzena.

Už od řady Galaxy S21 používá Samsung u modelů Ultra periskopický teleobjektiv s 10násobným přiblížením, který je schopný až 100× hybridního zoomu. Korejci si na této schopnosti zakládají, zejména se chlubí funkcí „Space Zoom“, která umí tvořit detailní snímky Měsíce. Co na tom, že jsou z části vymyšlené umělou inteligencí?

Telephoto solution of Samsung Galaxy S24 Ultra:

3x 10MP + 5x 50MP 1/2.52" 0.7μm

The hardware specifications are weaker than Xiaomi 13 Ultra, which is 50MP 1/2.52" 0.7μm for both 3x and 5x.

I know it's hard for you to accept,me too, but it's the truth.😑

You can place an iPhone15…

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 19, 2023