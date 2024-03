Galaxy A55 a A35: vyzkoušeli jsme novou střední třídu od Samsungu

Samsung Galaxy A55 a A35 jsou nové přírůstky do střední třídy výrobce

Novinek přinášejí oba telefony tak málo, že by se vešly za nehet

Nedostalo se ani na umělou inteligenci Galaxy AI, ta zůstane výsadou vlajkových modelů

Cena je oproti loňsku stejná: A35 se prodává již od 9 499 Kč

Samsung dnes oficiálně uvedl dvojici hlavních modelů jeho série Galaxy A, které se budou jako jejich předchůdci prát o post nejprodávanějších telefonů celého roku. Oba modely Galaxy A55 a Galaxy A35 rovnou vstupují do předprodeje a my jsme měli možnost je oba krátce vyzkoušet. Jaké novinky přinášejí a čím se mohou pochlubit?

Design: ostrůvek narušitel

Korejský výrobce se letos rozhodl oba kousky nijak výrazně odlišovat. Sdílí velmi jednoduchý design, rovnou plochu zad i trio svisle umístěných fotoaparátů vystupujících jednotlivě. Dokonce ani podle barevných variant nelze oba modely rozdělit: dostupné jsou v černé, světle modré, pastelově žluté a pastelově fialové barvě.

Jak od sebe tedy obě novinky odlišit? Můžete se řídit podle materiálu na těle. Na zádech mají oba sklo – žádný hybridní materiál typu „3D Glasstic“, nýbrž klasické tvrzené sklíčko od společnosti Corning, konkrétně Gorilla Glass Victus. Nicméně zatímco A35 má boky zhotoveny z matného plastu, A55 využívá broušený hliník.

Zásadním novým prvkem designu je výstupek na pravém boku, kterému Samsung říká Key Island. Ten mírně ozvláštňuje velmi uniformní design obou telefonů. Ostrůvek nese zamykací tlačítko a kolébku pro regulaci hlasitosti. Nicméně při používání jsem se přistihl, že jsem měl zprvu tendenci mačkat hranu ostrůvku namísto tlačítka samotného.

Displej, výkon a výbava: takřka vše při starém

Co do interní výbavy a displeje, Samsung pochopitelně vylepšoval, ale o žádnou revoluci se nejedná. Skončila éra menších displejů, letos už oba nabízejí 6,6″ Super AMOLED s průstřelem v horní části, rozlišením Full HD+ a samozřejmě i dynamickou obnovovací frekvencí (60–120 Hz). Jak je vidno, oba displeje se dostaly na takřka stejnou úroveň, což dokresluje i svítivost až 1000 nitů.

Mírně dražší Galaxy A54 vloni disponoval čipsetem Exynos 1380 s 2,4GHz taktem a 5nm architekturou. Letos byl jeho nástupce Galaxy A55 převelen na 4nm architekturu s čipovou sadou Exynos 1480. Samsung zde slibuje 32% navýšení grafického výkonu a 15% navýšení výpočetního výkonu.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A55 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Exynos 1480, octa-core, 4× 2,7 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Xclipse 530, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,1 × 77,4 × 8,2 mm, hmotnost: 213 g, zvýšená odolnost: IP67 Displej, konektivita a baterie 6,6", Super AMOLED, rozlišení: Full HD, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123˚, 1.12µm, třetí: 5 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, 4K video, HDR Kompletní specifikace

Galaxy A35 přešel z MediaTeku také na Exynos, letos bude disponovat již zmíněným Exynosem 1380. Co se týká další výbavy, oba telefony přicházejí s 5000mAh baterií s 25W nabíjením, displejovou čtečkou otisků prstů, oba podporují 5G, Wi-Fi 6, odolnost IP67 nebo NFC. Na výběr je 128 nebo 256 GB na úložišti – stále přitom platí, že paměť lze rozšířit MicroSD kartou.

Android 14, ale bez umělé inteligence

Software byl ještě před samotným oficiálním uvedením velmi palčivým tématem. Tak tedy: řada Galaxy A nenapodobí dražší vlajkové modely a nenabídne 7letou podporu aktualizací. Nicméně Samsung chce zaručit pokračování trendu z minula, lze tedy očekávat 4 velké aktualizace systému Android a dohromady 5 let podpory bezpečnostních updatů.

Bohužel, Samsung neplánuje chytré funkce Galaxy AI zařadit do systému One UI u modelů Galaxy A. Dle oficiálního vyjádření Samsung nedokáže kvůli nižšímu výkonu zajistit bezproblémový chod umělé inteligence, a tak ji raději vůbec nenabízí. Telefony zamíří do prodeje s Androidem 14 a One UI 6.0.

Fotoaparát a video

Také u veledůležité fotovýbavy platí, že větší porci inovací obdržel model Galaxy A35. Ten nabízí konečně 50Mpx hlavní fotoaparát s autofokusem, optickou stabilizací a clonou f/1.8. U levnějšího z dvojice pak ještě zadní sestavu doplňuje 8Mpx širokoúhlý snímač a 5Mpx makro.

Galaxy A55 má také 50Mpx hlavní snímač, oproti loňsku je nápadně podobný i zbytek kamer: 12Mpx širokoúhlá a 5Mpx makro. Samsung nás ubezpečil, že přestože oba hlavní fotoaparáty vypadají podobně, jsou odlišné. Model A55 má dokonce odlišný snímač také oproti loňskému provedení, jde o novější generaci.

Vylepšení se tedy odehrálo, ale spíše pod kapotou. Pokud jde o novinky spjaté se samotným focením, Korejci lákají například na funkci Multi-readout, která pomocí analýzy fotografované scény dokáže v noci odstranit šum až 4× lépe oproti modelům A54 a A34. Tato funkce je dostupná pro obě novinky, nicméně dražší z dvojice podporuje Multi-readout i pro noční video.

Oba telefony pak přicházejí s vylepšeným 12bitovým Super HDR při nahrávání videa nebo adaptivní optickou stabilizací, která monitoruje světelné podmínky a upravuje podle toho míru stabilizace. Vyšší výkon pak umožňuje modelu Galaxy A55 nahrávat video simultánně zadní kamerou a čelním selfie snímačem s rozlišením 32 Mpx.

Cena a dostupnost

Předprodej startuje ještě dnes, první zákazníci by tak již nyní měli mít možnost si telefony objednat u svých oblíbených prodejců či na oficiálním e-shopu Samsungu. První dodávky k zákazníkům pak výrobce slibuje do 15. března, tedy ještě tento týden.

Ceny zůstaly na chlup stejné jako vloni, to samé platí o výběru paměťových variant:

Galaxy A55 5G, 8/128 GB – 11 999 Kč

Galaxy A55 5G, 8/256 GB – 12 999 Kč

Galaxy A35 5G, 6/128 GB – 9 499 Kč

Galaxy A35 5G, 8/256 GB – 10 999 Kč

Speciálně u Mobil Pohotovosti koupíte Galaxy A35 i Galaxy A55 výhodněji o 1 000 Kč a včetně prodloužené záruky na 3 roky zdarma! Samozřejmě na vás čeká i dárek k předobjednávce v podobě nového Galaxy Fit3 nebo sluchátek Galaxy Buds FE. Více na Speciálně u Mobil Pohotovosti koupíte Galaxy A35 i Galaxy A55 výhodněji o 1 000 Kč a včetně prodloužené záruky na 3 roky zdarma! Samozřejmě na vás čeká i dárek k předobjednávce v podobě nového Galaxy Fit3 nebo sluchátek Galaxy Buds FE. Více na mp.cz/galaxya2024

Obligátní sleva na vyšší paměťovou verzi v tomto případě není k dispozici, nicméně zákazníci mohou v rámci předprodeje (od 11. března do 7. dubna) zažádat o dárek: ke Galaxy A35 bude možné získat náramek Galaxy Fit 3, k dražšímu A55 bezdrátová sluchátka Galaxy Buds FE. Přesný návod, jak předprodejový bonus získat, najdete na oficiálním webu Samsungu.