Formule 1 mezi smartphony. Realme GT 8 Pro v barvách stáje Aston Martin poznáte na několik metrů

- Smartphone Realme GT 8 Pro dorazí v luxusní edici
- Stejně jako jeho předchůdce se převlékne do barev týmu Formule 1 Aston Martin
- O vyměnitelné ostrůvky fotoaparátu uživatelé nepřijdou
Značka Realme podruhé spojila své síly s týmem Formule 1 Aston Martin. Letos na jaře dostal formulový kabátek smartphone Realme GT 7, nyní padla volba na čerstvě představený model Realme GT 8 Pro. Speciální edice bude oficiálně představena 10. listopadu v Číně, nicméně počítá se i s uvedením na globální trh.
Realme GT 8 Pro Aston Martin F1
Speciální edice smartphonu Realme GT 8 Pro se opět oblékne do barev, které jsou důvěrně známe fanouškům stále Aston Martin ve světě Formule 1. Ústřední barvou bude pochopitelně zelená (Aston Martin Green), kterou doplní křiklavě žluté prvky.
Záda telefonu budou inspirována Formulí 1 v moha aspektech. Opět na nich najdeme texturu evokující proudění vzduchu ve vysokých rychlostech (nebo ve větrném tunelu) a stříbrné logo závodního týmu. Modul fotoaparátu pak bude zdobit struktura připomínající karbon. Stejně jako u klasického Realme GT 8 Pro budou moduly fotoaparátu uživatelsky vyměnitelné, v balení s telefonem se bude nacházet kruhový a čtvercový.
Předpokládáme, že v balení najdeme velkou spoustu zajímavých předmětů, ostatně u Realme GT 7 se v rozměrné zelené krabičce nacházel stylový kryt, speciální jehla s obrysem F1 sloužící k otvírání šuplíčku pro SIM kartu, dále pak 120W nabíječka, nabíjecí kabel a brožura s fotografiemi a informacemi o značkách Aston Martin a Realme. Čínská značka na svých webových stránkách ukazuje i sluchátka Realme Buds Air 7 Pro v zelené barvě, je tedy možné, že se v balení budou rovněž nacházet.
Co se hardwarových parametrů týče, očekáváme stejnou výbavu jako u standardního Realme GT 8 Pro. Po softwarové stránce se ale nepochybně dočkáme hromady úprav – do kabátku stáje Aston Martin se převléknou systémová témata, tapety, ikony, animace apod.
Realme GT 7 v barvách Astonu Martin (tzv. Dream edice) se ještě před pár měsíci prodával i v České republice (nejprve za 22 490 Kč, pak zlevnil na 19 990 Kč). Doufejme tedy, že se k nám dostane i novější model.