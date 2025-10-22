Realme GT 8 Pro: má špičkovou výbavu a fotomodul, který si změníte podle nálady

- Realme GT 8 Pro nabízí fantastickou výbavu a netradiční designový prvek
- Můžete si u něj změnit tvar i barvu modulu fotoaparátu
- Telefon se pyšní vysokým výkonem, fotoaparáty od značky Ricoh a obří baterií
Značka Realme, za kterou stojí čínské Oppo, představila ve své domovině novou rodinu vlajkových smartphonů. Tvoří ji dva telefony – základní Realme GT 8 a vybavenější Realme GT 8 Pro. Na obou modelech je jasně patrné, že se nejedná o „béčkové“ telefony značky Oppo, ale o perfektně vybavené kousky, které se nezaleknou ani té nejlepší konkurence.
Realme GT 8 Pro: vzhled fotoaparátu podle nálady
Obě představené novinky spolu sdílí velkou spoustu parametrů, ačkoliv v některých oblastech má varianta Pro logicky navíc. Jednou z těchto oblastí je modularita zadní strany – zatímco základní Realme GT 8 má vcelku tradiční design s kruhovým modulem fotoaparátu osazeným do levého horního rohu, u Realme GT 8 Pro si můžete design fotoaparátu vybrat.
Na výběr jsou celkem čtyři designy – čtvercový, kruhový, robotický a transparentní robotický. Všechny varianty mají podobu vytvarovaného plíšku, který se magneticky přichytí k zádům telefonu a zabezpečí dvěma šrouby Torx. Realme bude toto příslušenství nabízet na svém webu, zároveň však dává uživatelům šanci navrhnout si svůj ostrůvek na 3D tiskárně – firma zveřejnila 3mf soubor a ve spolupráci s MakerWorld pořádá soutěž o nejkreativnější design.
Vyjma vyměnitelného fotoaparátu spolu Realme GT 8 a GT 8 Pro sdílí barvy (modrá, zelená a bílá), proporce (161,8 × 76,9 × 8,2-8,3 mm) i vysokou odolnost (IP66/68/69). Tloušťka a hmotnost se liší podle barevné varianty, každá je totiž vyrobena lehce jinak – bílý model má záda z matného skla, modrý a zelený z recyklované kůže připomínající papír.
2K displej s rekordně velkým jasem
Oba telefony spolu sdílí i 6,79″ OLED LTPO obrazovku s 2K rozlišením (1 440 × 3 136 pixelů), obnovovací frekvencí 144 Hz (360 Hz pro dotyk) a ohromným maximálním jasem – manuálně lze nastavit na 1 000 nitů, automaticky se lze v peaku dostat až na 4 000 nitů.
Součástí displeje je i ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro selfie kamerku. Ta se ale mezi oběma modely vzájemně liší, stejně tak i fotovýbava na zádech.
Fotoaparáty od značky Ricoh
U základního Realme GT 8 má selfie kamerka rozlišení 16 megapixelů, u GT 8 Pro má rozlišení dvojnásobné, světelnost objektivu je v obou případech f/2.4. Na zádech má vybavenější model následující fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní Ricoh GR s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.8
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 116° a světelností f/2.0
- 200Mpx periskopický s 3× optickým přiblížením (6× bezztrátovým a 120× digitálním zoomem), optickou stabilizací a světelností f/2.6
Základní model má rovněž tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní Ricoh GR s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.8
- 8Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 50Mpx periskopický s 3× optickým přiblížením (7× bezztrátovým a 120× digitálním zoomem), s optickou stabilizací a světelností f/2.8
Značka Ricoh Imaging Company nedodala pouze vlastní optiku, ale i vlastní zpracování obrazu, které má být shodné s uznávanou řadou fotoaparátů Ricoh GR. K dispozici je i přizpůsobitelné uživatelské rozhraní, které má replikovat ovládání právě z těchto fotoaparátů – rychlé spuštění, charakteristický zvuk závěrky, přednastavené zaostření u sériových snímků či speciální režim hledáčku. Fotoaparáty modelu Realme GT 8 Pro také nabízí ohniskové vzdálenosti ekvivalentní k firemním full-frame fotoaparátům – 28 a 40 mm. Firma Ricoh také přispěla pěti klasickými styly s možností vytvořit si styl vlastní.
Nejvýkonnější Snapdragon a obří baterie
Realme GT 8 i GT 8 Pro pohání nedávno představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který navíc ještě doprovází vlastní grafický čip R1, která má rozšiřovat možnosti při hraní her – výrobce slibuje čistší obraz, nižší spotřebu energie a nativní podporu 2K/120 Hz ve vybraných mobilních hrách, u pěti populárních stříleček lze dokonce dosáhnout obnovovací frekvence 144 Hz.
O chlazení obou telefonů se stará speciální systém s výparníkovou komorou, celková plocha tohoto řešení činí 7 000 mm2 a je o 30 procent větší než u minulé generace. Vysokému výkonu také napomáhají rychlé paměti LPDDR5X a UFS 4.1, přičemž maximální konfigurace obou modelů činí 16 GB/1 TB. Hráči her mají rovněž ocenit duální symetrické reproduktory a pokročilou haptiku podporující ve hrách 4D vibrace.
Bezdrátová konektivita je zastoupena standardy 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a NFC, nechybí ani infraport pro ovládání domácích spotřebičů. Oba telefony se také pyšní obrovským akumulátorem s kapacitou 7 000 mAh, který lze dobíjet výkonem až 120 wattů, model Pro dokonce disponuje i bezdrátovým nabíjením s výkonem 50 wattů. Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou Realme UI 7.0.
Ceny a dostupnost
Realme GT 8 a GT 8 Pro lze již nyní předobjednat v Číně za následující ceny:
|Model
|Paměť
|Cena v CNY
|Cena v CZK
|Realme GT 8
|12 GB/256 GB
|2 899 CNY
|10 300 korun s DPH
|Realme GT 8
|16 GB/256 GB
|3 199 CNY
|11 400 korun s DPH
|Realme GT 8
|12 GB/512 GB
|3 399 CNY
|12 100 korun s DPH
|Realme GT 8
|16 GB/512 GB
|3 599 CNY
|12 800 korun s DPH
|Realme GT 8
|16 GB/1 TB
|4 099 CNY
|14 600 korun s DPH
|Realme GT 8 Pro
|12 GB/256 GB
|3 999 CNY
|14 200 korun s DPH
|Realme GT 8 Pro
|16 GB/512 GB
|4 299 CNY
|15 300 korun s DPH
|Realme GT 8 Pro
|12 GB/512 GB
|4 499 CNY
|16 000 korun s DPH
|Realme GT 8 Pro
|16 GB/512 GB
|4 699 CNY
|16 700 korun s DPH
|Realme GT 8 Pro
|16 GB/1 TB
|5 199 CNY
|18 500 korun s DPH
Výrobce rovněž potvrdil uvedení této řady na globální trh, takže věříme, že se dostane i do České republiky.