TOPlist

Realme GT 8 Pro: má špičkovou výbavu a fotomodul, který si změníte podle nálady

Jakub Karásek
Jakub Karásek 22. 10. 6:30
0
Realme GT 8 Pro s vyměnitelným modulem fotoaparátu
  • Realme GT 8 Pro nabízí fantastickou výbavu a netradiční designový prvek
  • Můžete si u něj změnit tvar i barvu modulu fotoaparátu
  • Telefon se pyšní vysokým výkonem, fotoaparáty od značky Ricoh a obří baterií

Značka Realme, za kterou stojí čínské Oppo, představila ve své domovině novou rodinu vlajkových smartphonů. Tvoří ji dva telefony – základní Realme GT 8 a vybavenější Realme GT 8 Pro. Na obou modelech je jasně patrné, že se nejedná o „béčkové“ telefony značky Oppo, ale o perfektně vybavené kousky, které se nezaleknou ani té nejlepší konkurence.

Kapitoly článku
Realme GT 8 Pro: vzhled fotoaparátu podle nálady
2K displej s rekordně velkým jasem
Fotoaparáty od značky Ricoh
Nejvýkonnější Snapdragon a obří baterie
Ceny a dostupnost

Realme GT 8 Pro: vzhled fotoaparátu podle nálady

Obě představené novinky spolu sdílí velkou spoustu parametrů, ačkoliv v některých oblastech má varianta Pro logicky navíc. Jednou z těchto oblastí je modularita zadní strany – zatímco základní Realme GT 8 má vcelku tradiční design s kruhovým modulem fotoaparátu osazeným do levého horního rohu, u Realme GT 8 Pro si můžete design fotoaparátu vybrat.

Na výběr jsou celkem čtyři designy – čtvercový, kruhový, robotický a transparentní robotický. Všechny varianty mají podobu vytvarovaného plíšku, který se magneticky přichytí k zádům telefonu a zabezpečí dvěma šrouby Torx. Realme bude toto příslušenství nabízet na svém webu, zároveň však dává uživatelům šanci navrhnout si svůj ostrůvek na 3D tiskárně – firma zveřejnila 3mf soubor a ve spolupráci s MakerWorld pořádá soutěž o nejkreativnější design.

Vyjma vyměnitelného fotoaparátu spolu Realme GT 8 a GT 8 Pro sdílí barvy (modrá, zelená a bílá), proporce (161,8 × 76,9 × 8,2-8,3 mm) i vysokou odolnost (IP66/68/69). Tloušťka a hmotnost se liší podle barevné varianty, každá je totiž vyrobena lehce jinak – bílý model má záda z matného skla, modrý a zelený z recyklované kůže připomínající papír.

2K displej s rekordně velkým jasem

Oba telefony spolu sdílí i 6,79″ OLED LTPO obrazovku s 2K rozlišením (1 440 × 3 136 pixelů), obnovovací frekvencí 144 Hz (360 Hz pro dotyk) a ohromným maximálním jasem – manuálně lze nastavit na 1 000 nitů, automaticky se lze v peaku dostat až na 4 000 nitů.

Displej Realme GT 8 Pro

Součástí displeje je i ultrazvuková čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro selfie kamerku. Ta se ale mezi oběma modely vzájemně liší, stejně tak i fotovýbava na zádech.

Fotoaparáty od značky Ricoh

U základního Realme GT 8 má selfie kamerka rozlišení 16 megapixelů, u GT 8 Pro má rozlišení dvojnásobné, světelnost objektivu je v obou případech f/2.4. Na zádech má vybavenější model následující fotoaparáty:

  • 50Mpx hlavní Ricoh GR s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.8
  • 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 116° a světelností f/2.0
  • 200Mpx periskopický s 3× optickým přiblížením (6× bezztrátovým a 120× digitálním zoomem), optickou stabilizací a světelností f/2.6

Fotoaparát Realme GT 8 Pro

Základní model má rovněž tři fotoaparáty:

  • 50Mpx hlavní Ricoh GR s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.8
  • 8Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
  • 50Mpx periskopický s 3× optickým přiblížením (7× bezztrátovým a 120× digitálním zoomem), s optickou stabilizací a světelností f/2.8

Fotoaparát Realme GT 8

Značka Ricoh Imaging Company nedodala pouze vlastní optiku, ale i vlastní zpracování obrazu, které má být shodné s uznávanou řadou fotoaparátů Ricoh GR. K dispozici je i přizpůsobitelné uživatelské rozhraní, které má replikovat ovládání právě z těchto fotoaparátů – rychlé spuštění, charakteristický zvuk závěrky, přednastavené zaostření u sériových snímků či speciální režim hledáčku. Fotoaparáty modelu Realme GT 8 Pro také nabízí ohniskové vzdálenosti ekvivalentní k firemním full-frame fotoaparátům – 28 a 40 mm. Firma Ricoh také přispěla pěti klasickými styly s možností vytvořit si styl vlastní.

Nejvýkonnější Snapdragon a obří baterie

Realme GT 8 i GT 8 Pro pohání nedávno představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který navíc ještě doprovází vlastní grafický čip R1, která má rozšiřovat možnosti při hraní her – výrobce slibuje čistší obraz, nižší spotřebu energie a nativní podporu 2K/120 Hz ve vybraných mobilních hrách, u pěti populárních stříleček lze dokonce dosáhnout obnovovací frekvence 144 Hz.

Snapdragon 8 Elite Gen 5

O chlazení obou telefonů se stará speciální systém s výparníkovou komorou, celková plocha tohoto řešení činí 7 000 mm2 a je o 30 procent větší než u minulé generace. Vysokému výkonu také napomáhají rychlé paměti LPDDR5X a UFS 4.1, přičemž maximální konfigurace obou modelů činí 16 GB/1 TB. Hráči her mají rovněž ocenit duální symetrické reproduktory a pokročilou haptiku podporující ve hrách 4D vibrace.

Battery

Bezdrátová konektivita je zastoupena standardy 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a NFC, nechybí ani infraport pro ovládání domácích spotřebičů. Oba telefony se také pyšní obrovským akumulátorem s kapacitou 7 000 mAh, který lze dobíjet výkonem až 120 wattů, model Pro dokonce disponuje i bezdrátovým nabíjením s výkonem 50 wattů. Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou Realme UI 7.0.

Ceny a dostupnost

Realme GT 8 a GT 8 Pro lze již nyní předobjednat v Číně za následující ceny:

Model Paměť Cena v CNY Cena v CZK
Realme GT 8 12 GB/256 GB 2 899 CNY 10 300 korun s DPH
Realme GT 8 16 GB/256 GB 3 199 CNY 11 400 korun s DPH
Realme GT 8 12 GB/512 GB 3 399 CNY 12 100 korun s DPH
Realme GT 8 16 GB/512 GB 3 599 CNY 12 800 korun s DPH
Realme GT 8 16 GB/1 TB 4 099 CNY 14 600 korun s DPH
Realme GT 8 Pro 12 GB/256 GB 3 999 CNY 14 200 korun s DPH
Realme GT 8 Pro 16 GB/512 GB 4 299 CNY 15 300 korun s DPH
Realme GT 8 Pro 12 GB/512 GB 4 499 CNY 16 000 korun s DPH
Realme GT 8 Pro 16 GB/512 GB 4 699 CNY 16 700 korun s DPH
Realme GT 8 Pro 16 GB/1 TB 5 199 CNY 18 500 korun s DPH

Výrobce rovněž potvrdil uvedení této řady na globální trh, takže věříme, že se dostane i do České republiky.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Siri na chytrém telefonu iPhone ve verzi iOS 18
Přepracovaná Siri dělá Applu vrásky, nevěří ji ani vlastní zaměstnanci
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 20:30
3
Nový iPad Pro s M5 a MacBook Pro s M5
Rozbalujeme nový MacBook Pro a iPad Pro s M5: jedno malé, ale nepříjemné překvapení
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:00
9
Satelit na oběžné dráze Země (ilustrační obrázek)
Elon Musk to dokázal. Starlink už má na orbitě přes deset tisíc satelitů
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
0
Escape from Duckov
Roztomilý kačer si podmanil Steam! Střílečka Escape from Duckov je obřím hitem
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 16:30
0

Kapitoly článku