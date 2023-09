Far Cry 7 má být plné svěžích nápadů. Mluví se o časovém limitu i kontroverzní minihře

Far Cry 7 nabídne řadu osvěžujících nápadů, tvrdí známý novinář Tom Henderson

Hra by mohla mít nelineární strukturu, v pořadí plnění misí mají mít hráči velkou volnost

Příběh údajně vypráví o kultu, který unese vaši rodinu. V kůži hlavního hrdiny ji budete zachraňovat i navzdory časovému limitu

K poznávacím znamením akční série Far Cry prakticky odjakživa patří jednak zasazení do nevšedních a mnohdy exotických lokací, a jednak vyprávění vystavěné kolem excentrických záporných postav. Podle některých fanoušků (a ostatně i recenzí) se však tato šablona začala v posledních dílech vyčerpávat, přičemž zejména Far Cry 6 mohlo působit jako sázka na jistotu. O to nadějněji se jeví aktuální spekulace, podle nichž chystaný sedmý díl nabídne hned několik unikátních mechanizmů, které by mohly značku osvěžit.

Nelineární příběh

Nové detaily pocházejí od novináře Toma Hendersona z magazínu Insider Gaming, který se dlouhodobě zaměřuje na zákulisní dění v Ubisoftu a v minulosti již mnohokrát s předstihem informoval o chystaných projektech. Far Cry 7 podle něj nabídne „nelineární“ příběhovou kampaň, kterou bude moci každý hráč postupovat na základě svých preferencí, tedy nikoliv podle pevně stanoveného scénáře.

Co se týče samotného příběhu, hráč by se měl stát hlavou bohaté rodiny, která byla unesena nebezpečným kultem zvaným Sons of Truth. Vašim úkolem bude zachránit unesené členy rodiny, přičemž si budete moci vybrat, v jakém pořadí je ze spárů kultistů vysvobodíte. Kromě všemožných nepřátel by proti vám měl stát i neúprosný časový limit. Na záchranu svých blízkých totiž budete mít pouze 72 herních hodin, což by mělo odpovídat 24 hodinám reálného času. Vaše počínání navíc může vyústit až v úmrtí jednotlivých členů rodiny, což bude mít dopad na další průběh příběhu.

Datum vydání?

Henderson dále hovoří také o kontroverzním mechanismu vyslýchání. Nemělo by jednat o obyčejnou minihru mučení (známou např. z GTA 5), na jejímž konci se dozvíte všechny požadované informace. Postavy v novém Far Cry údajně mohou lhát, odmítnout vypovídat, či dokonce uprchnout.

Závěrem se sluší uvést, že výše uvedené informace je třeba brát s rezervou, dokud nedojde k jejich potvrzení přímo od vydavatele. Na to si však budeme muset ještě nějaký čas počkat. Podle Hendersona se s vydáním hry předběžně počítá až na konec roku 2025.