Far Cry 7 má nabídnout pořádně mrazivé zasazení, tvrdí uznávaný novinář

V Ubisoftu údajně vznikají dvě hry ze série Far Cry – jedna příběhová, jedna pro více hráčů

Oba tituly by se mohly odehrávat v nehostinné aljašské divočině

Nikoho patrně příliš nepřekvapí, že v Ubisoftu s největší pravděpodobností vzniká pokračování úspěšné série Far Cry. Podle nejmenovaných zdrojů novináře Toma Hendersona z magazínu Insider Gaming však ve vývojářských studiích francouzského vydavatele pod populární akční značkou vznikají rovnou dva herní projekty – jeden se zaměřím na příběhovou kampaň, jeden ryze multiplayerový.

Původně se přitom mělo jednat pouze o jeden titul s kódovým označením Project Talisker, který by v blíže nespecifikované formě patrně nabízel oba herní režimy. Po odchodu vedoucího vývojáře Daye Haye do Blizzardu se však projekt rozdělil na dvě svébytné hry, přičemž na obou by měla pracovat zejména pobočka v kanadském Montrealu.

O příběhovém pokračování s pořadovým číslem 7 se v kancelářích Ubisoftu údajně hovoří jako o projektu Blackbird, čímž je však výčet dostupných informací téměř u konce. Podle Hendersona nicméně nelze vyloučit, že oba tituly nabídnou podobné zasazení uprostřed nehostinné aljašské divočiny.

Více podrobností jsme se dozvěděli o multiplayerové odbočce s krycím názvem Project Maverick. Ta podle dvou zdrojů měla v posledním roce projít hned několika výraznými proměnami, stále by se však mělo jednat o titul s neúprosnou obtížností, pečlivou správou inventáře, systémem kontraktů či nemožností se oživit v případě smrti (tzv. permadeath). Henderson má podle svých slov k dispozici také několik obrázků, které zachycují například truhly s herními předměty. Ve hře by se navíc mohly objevit také postavy z předešlých dílů série.

Obě hry mají do vydání ještě pořádně daleko, interně se údajně hovoří o konci roku 2025, avšak s ohledem na nevyzpytatelný průběh vývoje to může být i později.