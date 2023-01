Nintendo navyšuje produkci konzole Switch. Nedostatek komponent už nehrozí

V letošním roce se má prodat až 21 milionů kusů populárního Switche

Vysoká očekávání míří především na nové pokračování herní série The Legend of Zelda

Kromě posledních generací Xboxu a PlayStationu dopadl nedostatek komponent v uplynulých měsících i na Nintendo Switch. Podle nových informací jsou tyto nesnáze již zažehnány a výrobce očekává navýšení produkce této herní konzole v jarních měsících letošního roku.

Dle agentury Bloomberg již Nintendo informovalo své partnery ohledně navýšení výroby, ačkoliv o konkrétních číslech se zatím nemluvilo. Tyto zprávy přicházejí v době uvedení nového herního titulu Fire Emblem Engage a před vydáním dlouho očekávaného pokračování The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, která má dorazit v květnu.

V listopadu loňského roku ještě od Nintenda přicházely negativní zprávy v podobě snížení prodejních odhadů pro rok 2023. Z původních 21 milionů konzolí došlo k poklesu na 19 milionů. Nyní se ale opět počítá s oněmi 21 miliony.

Japonská herní legenda zároveň věří v dostatečnou poptávku, což podpořil také velký zájem o novinky Pokémon Scarlet a Pokémon Violet, které byly vydány před Vánoci. I nadcházející titul ze série The Legend of Zelda spolu s novinkou Pikmin 4 by měl pomoci k dostatečným prodejům jmenovaného hardwaru.