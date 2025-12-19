Fanoušci dokázali nemožné. GTA: Vice City si zahrajete přímo ve webovém prohlížeči

- Herní nadšenci přetavili původní GTA: Vice City do demoverze běžící v prohlížeči
- Vyzkoušet si ji může každý, pokud vlastníte i původní hru, můžete ji tímto způsobem odehrát celou
Herní komunita patří k těm nejkreativnějším. Důkazem toho je snaha rozběhnout celou řadu ikonických starých videoher na zcela obskurních platformách, například Doom na digitálním těhotenském testu. Famózní je i zbrusu nová předělávka jednoho z nejoblíbenějších dílů série Grand Theft Auto, a sice Vice City, která běží přímo v prohlížeči a nemusíte kvůli tomu nic stahovat ani instalovat.
GTA: Vice City přímo v prohlížeči
Na webu DOS.Zone je k dispozici technologická ukázka legendárního GTA: Vice City, která běží přímo v prohlížeči díky open‑source enginu reVC. Jde o kompletně přepracovanou implementaci původního enginu, přizpůsobenou pro WebAssembly a moderní webová rozhraní, takže si Vice City lze vyzkoušet bez klasické instalace na počítač.
Tvůrci kvůli tomu přepracovali nízkoúrovňové subsystémy, jako je vykreslování, ovládání, zvuk i přístup k souborům, aby dokázaly efektivně fungovat v prostředí webového prohlížeče. Výsledkem je demonstrace, že i komplexní 3D titul z éry PlayStation 2 může dnes běžet stabilně přímo z webu.
Nezávislé demo pro fajnšmekry
Projekt je prezentován jako nezávislá, nekomerční technologie, která nemá žádnou oficiální vazbu na původní vývojáře, vydavatele ani držitele práv ke značce Grand Theft Auto. Samotný engine vychází z veřejně dostupného open‑source kódu (projektů re3 / reVC na GitHubu) a je distribuován v souladu s licenčními podmínkami, přičemž neobsahuje žádné proprietární herní assety. Zdarma k vyzkoušení tedy není plnohodnotná hra.
Naplno si Vice City můžete vyzkoušet v rámci této webové implementace pouze tehdy, pokud vlastníte herní data. Trochu nevýhodou je, že platforma nenabízí ucelený návod, jak herní data na web nahrát. Pakliže máte hru nainstalovanou na PC, bude potřeba vzít obsah instalační složky Vice City (typicky models, audio, data atd.), zabalit je tak, jak to backend DOS.Zone očekává, aby je engine reVC v prohlížeči našel a prošel přes jejich SHA‑256 ověření.