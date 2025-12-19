TOPlist

Fanoušci dokázali nemožné. GTA: Vice City si zahrajete přímo ve webovém prohlížeči

Jakub Fišer
Jakub Fišer 19. 12. 14:50
0
GTA Vice City, ilustrační
  • Herní nadšenci přetavili původní GTA: Vice City do demoverze běžící v prohlížeči
  • Vyzkoušet si ji může každý, pokud vlastníte i původní hru, můžete ji tímto způsobem odehrát celou

Herní komunita patří k těm nejkreativnějším. Důkazem toho je snaha rozběhnout celou řadu ikonických starých videoher na zcela obskurních platformách, například Doom na digitálním těhotenském testu. Famózní je i zbrusu nová předělávka jednoho z nejoblíbenějších dílů série Grand Theft Auto, a sice Vice City, která běží přímo v prohlížeči a nemusíte kvůli tomu nic stahovat ani instalovat.

GTA: Vice City přímo v prohlížeči

Na webu DOS.Zone je k dispozici technologická ukázka legendárního GTA: Vice City, která běží přímo v prohlížeči díky open‑source enginu reVC. Jde o kompletně přepracovanou implementaci původního enginu, přizpůsobenou pro WebAssembly a moderní webová rozhraní, takže si Vice City lze vyzkoušet bez klasické instalace na počítač.

GTA: Vice City v prohlížeči

Tvůrci kvůli tomu přepracovali nízkoúrovňové subsystémy, jako je vykreslování, ovládání, zvuk i přístup k souborům, aby dokázaly efektivně fungovat v prostředí webového prohlížeče. Výsledkem je demonstrace, že i komplexní 3D titul z éry PlayStation 2 může dnes běžet stabilně přímo z webu.

Nezávislé demo pro fajnšmekry

Projekt je prezentován jako nezávislá, nekomerční technologie, která nemá žádnou oficiální vazbu na původní vývojáře, vydavatele ani držitele práv ke značce Grand Theft Auto. Samotný engine vychází z veřejně dostupného open‑source kódu (projektů re3 / reVC na GitHubu) a je distribuován v souladu s licenčními podmínkami, přičemž neobsahuje žádné proprietární herní assety. Zdarma k vyzkoušení tedy není plnohodnotná hra.



Ústřední dvojice postav z GTA 6



Nepřehlédněte

Zpráva, kterou nechtěl nikdo slyšet! GTA 6 šokuje fanoušky dalším odkladem

Naplno si Vice City můžete vyzkoušet v rámci této webové implementace pouze tehdy, pokud vlastníte herní data. Trochu nevýhodou je, že platforma nenabízí ucelený návod, jak herní data na web nahrát. Pakliže máte hru nainstalovanou na PC, bude potřeba vzít obsah instalační složky Vice City (typicky models, audio, data atd.), zabalit je tak, jak to backend DOS.Zone očekává, aby je engine reVC v prohlížeči našel a prošel přes jejich SHA‑256 ověření.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Donald Trump s iPhonem v ruce (ilustrační obrázek)
Trump tasí zbraně na obranu Applu: Evropě hrozí obchodní válkou a cly pro Spotify či DHL
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 12:50
0
Snímek z filmu Sbohem June
Vánoční esa na Netflixu: tyhle novinky vás rozhodně přikovají k obrazovce
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
Herní handheld Anbernic RG477V
Anbernic chystá předprodej geniálního retro handheldu. Jen ta cena…
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 10:30
0
Redmi Note 15 Pro Plus (1)
Redmi Note 15 Pro+ jde do světa. Globální verze má horší parametry než ta čínská
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 9:00
2

Kapitoly článku