Internet zaplavila falešná videa z GTA 6. Mezi AI výtvory se ale objevily i skutečné záběry

- Internet v posledních týdnech zaplavila falešná videa z GTA 6
- Záběry vytvořila generativní umělá inteligence, mezi hráči se však začaly masově šířit
- V záplavě AI výtvorů se však objevilo i několik skutečných záběrů pocházejících z prezentace bývalé animátora Rockstaru
Po nedávném odkladu Grand Theft Auto 6 – patrně nejočekávanější hry všech dob – výrazně zesílila touha fanoušků po jakýchkoliv nových informacích. Zvýšené poptávky v posledních týdnech začali zneužívat různí internetoví vtipálci, kteří zaplavili sociální sítě falešnými záběry ze hry vytvořenými umělou inteligencí. Mezi všemi těmi AI výtvory se však zřejmě objevily i autentické záběry. Uživateli Redditu se totiž podařilo objevit prezentaci bývalého animátora Rockstaru, která obsahuje mimo jiné i několik vteřin z GTA 6. O možné pravosti uniklého materiálu svědčí i rychlá reakce Rockstaru, který začal video z rozpracované verze hry hromadně stahovat z internetu, zde by však mělo být stále k dispozici.
Sdílená kola a seskakování z pick-upu
Jeden z klipů ukazuje mužskou postavu, jak si ze speciálního stojanu bere jízdní kolo s názvem „LomBike“, otáčí se s ním a vzápětí na něj nasedá. Pravděpodobně se jedná o parodii na službu půjčování kol, kterou v řadě zemí provozuje společnost Lime. O několik vteřin později stejná postava vrací kolo zpět do stojanu.
Další dva klipy ukazují ženskou postavu, jak dvěma různými způsoby vystupuje z pick-upu. V prvním případě se elegantně přehoupne přes boční stranu korby, zatímco ve druhém stejná ženská postava nejprve stojí na střeše, načež seskočí do korby, kterou následně přeskočí.
Pro sérii GTA žádná novinka. Ostatně v ní můžete krást a řídit auta, takže je samozřejmé, že autoři vytvoří řadou souvisejících animací včetně různých způsobů nastupování a vystupování. Stojan se sdílenými bicykly se objevil i na oficiálním screenshotu z počátku letošního roku. Je tedy velmi pravděpodobné, že v GTA 6 si budete moci prohánět na vypůjčeném kole.
Pozor na falešné záběry od AI
Zdánlivě skutečný únik přichází krátce poté, co se sociálními sítěmi šířily falešné záběry vygenerované umělou inteligencí. Za většinou z nich stál uživatel, který na X vystupuje pod přezdívkou Zap Actu GTA6. K autorství AI záběrů se nedlouho poté přiznal, videa odstranil a přislíbil, že už se bude věnovat pouze spekulacím.
GTA 6 mělo původně vyjít už 26. května. Rockstar jej však před pár týdny odložil o půl roku na 19. listopadu 2026. Podle analytiků může mít zpoždění hry vliv i na vydání příští generace konzolí PlayStation a Xbox. Velký rozruch způsobilo nedávné propuštění několika zaměstnanců, kteří usilovali o založení odborové organizace. Studio se hájí tím, že dotyční pracovníci na Discordu sdíleli interní informace.