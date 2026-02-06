Fallout, Indiana Jones a Resident Evil. Nintendo Switch 2 na letošek slibuje silnou sestavu

- Nintendo Direct potěšilo všechny, kteří netrpělivě čekají, co si na Switch 2 zahrát v letošním roce
Nintendo pořádalo první velkou představovací akci letošního roku, na které ve spolupráci se studii třetích stran oznámilo, že na konzoli Switch 2 přijde v letošním roce několik věhlasných titulů z loňského, potažmo předloňského roku. Těšit se můžete na hity od studia Bethesda, tři poslední velmi úspěšné hry Resident Evil a také pokémonský spinoff Pokopia.
Indiana Jones, Fallout a Oblivion
Největší věhlas si na prezentaci vysloužilo americké studio Bethesda, které vlastní Microsoft. To dle očekávání nepředstavilo nic vyloženě nového, ale to ani nebylo třeba. Došlo totiž k představení tří oblíbených her z PC a konzolí, které v letošním roce zamíří coby port i na Nintendo Switch 2.
Již na konci měsíce, konkrétně 24. února, dorazí Fallout 4 ve výroční edici včetně všech DLC. Ideálně tak doplní završení druhé řady seriálu z produkce Amazon Prime, poslední díl vyšel ve středu 4. února. Kompletní edice Fallout 4 vyjde v předprodeji na 1 389 korun. Další hrou, která se dočká verze pro Switch 2, je příběhovka Indiana Jones and the Great Circle (cena 1 619 korun). Oceňovaný titul z konce roku 2024 bude na handheldu k dispozici s veškerým nově přidaným obsahem už 12. května.
V průběhu roku pak dorazí ještě nejnovější hra od Bethesdy, remake The Elder Scrolls IV: Oblivion, který dorazil na PC a konzole v dubnu loňského roku. Snaha nabídnout své oblíbené tituly i pro Switch poukazuje na možnost, že i další tituly studia – třeba Starfield či očekávané The Elder Scrolls 6 – by mohly zamířit na platformu Nintenda.
Epidemie Resident Evil
Na prezentaci se objevilo i studio Capcom, které své plány oznámilo již před časem. Potvrdilo se tedy, že 27. února dorazí horká novinka Resident Evil 9: Requiem i na Switch 2. Co víc, tento den budou na přenosné konzoli dostupné i dva předchozí díly, a sice Resident Evil 7: Biohazard a Resident Evil 8: Village. Kompletní balíček tří her pro Switch 2 už je v předprodeji za 2 369 korun.
Pravděpodobně nemusí jít o poslední hry z univerza Resident Evil, které na Switch 2 letos uvidíme. Na rozdíl od konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X|S totiž na Switch 2 stále nejsou k dispozici předělávky druhého a čtvrtého dílu. Capcom pak ještě na Nintendo Direct připomněl premiéru svého příběhového sci-fi Pragmata, které dorazí 24. dubna, již nyní je k dispozici hratelné demo.
Pokémon Pokopia
Zkraje března dorazí něco pro fanoušky pokémonů. Nenáročná simulace Pokopia vrhne hráče do role pokémona Ditto, který se umí převtělit v člověka. Hra obsahuje mechaniky tvorby a stavění, které hráči používají k navazování přátelství s novými Pokémony, kteří pak mohou Ditta naučit nové pohyby a dovednosti. Titul trochu připomíná kombinaci Stardew Valley a Animal Crossing.
Další novinky
Kromě těchto relativně velkých titulů bylo na konferenci Nintendo Direct oznámeno mnoho dalších novinek, ať už přímo od Nintenda, nebo od partnerských studií třetích stran. Například:
- Valheim – populární survivalová hra, která je v předběžném přístupu na Xboxu a PC, se někdy v průběhu tohoto roku dostane i na Switch 2.
- Hollow Knight – první díl oblíbené hardcore plošinovky už na Switch vyšel, nyní ale dostal vylepšenou verzi pro Switch 2.
- Tokyo Scramble – survival hororová hra o útěku před dinosauřími monstry, vychází na Switch 2 11. února.
- WWE 2K26 – sportovní simulátor wrestlingových zápasů od studia 2K, na Switch 2 i další konzole a PC dorazí 13. března.