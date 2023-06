Falešné hovory přetěžují tísňové linky. Na vině jsou chytré telefony

Bezpečnostní funkce smartphonů jako je detekce nehod či tísňové SOS zachránily už mnoho lidských životů. Bohužel ale zcela dokonalé nejsou, na což v posledních dnech upozornili policisté z Velké Británie a USA. S tím, jak narůstá počet telefonů s těmito funkcemi, roste i počet falešných hovorů na tísňové linky. Podobné hovory se přitom nesmí a nemůžou ignorovat. Operátoři na lince totiž musí ověřit, jestli hovor neuskutečnil někdo, kdo není zrovna schopen mluvit. Podle BBC trvá prověření jednoho hovoru na linku 911 přibližně 20 minut.

Funkce tísňové SOS umožňuje uživatelům Android telefonů rychle kontaktovat linku 112 či jiné číslo, které si zvolí v nastavení. Volání probíhá, jakmile se pětkrát po sobě stiskne zapínací tlačítko telefonu. Není tak těžké tento úkon provést omylem, když je například telefon v zadní kapse kalhot.

Funkce byla představena s Androidem 12 v roce 2021. Cílem je usnadnit přivolání pomoci v situacích, kdy není fyzicky možné vytočit číslo. Nejprve byla dostupná pouze pro telefony Google Pixel. Na telefony ostatních značek se dostává až s odstupem času, protože za její implementaci jsou zodpovědní přímo výrobci telefonů. Výraznější navýšení falešných hovorů pak bylo zaznamenáno od druhé poloviny minulého roku, jakmile aktualizace s funkcí tísňového SOS začaly vycházet na většinu telefonů.

Není to ale jen u Androidu. Problémy u podobné funkce zaznamenaly i v USA ve spojení s iPhony a Apple Watch. Například na festivalu Bonnaroo, který probíhal v Tennessee minulý týden, zaznamenala policie pětkrát více falešných volání na tísňovou linku než u předchozích ročníků festivalu. Tato volání vyvolali návštěvníci pouhým tancem, které iPhony či chytré hodinky špatně vyhodnotily jako autonehodu a následně automaticky zavolaly na 911.

Návštěvníci festivalu byli následně vyzváni k vypnutí této funkce a výsledkem bylo snížení falešných hovorů na tísňové linky o 40 až 60 procent. Apple již několikrát upravoval algoritmus detekce autonehod, jelikož stížností záchranných sborů bylo v posledním roce poměrně dost.

