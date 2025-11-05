Exkluzivita Applu skončila. Sora je nově dostupná i pro Android

- Aplikace Sora je konečně dostupná také mimo mobilní platformu iOS
- Na konkurenčním Androidu poskytuje plnohodnotný zážitek
- Ačkoli se seznam podporovaných zemí rozšířil, Česko stále chybí
V oblasti umělé inteligence se prakticky každou chvíli děje něco nového a zajímavého. Celá oblast se posouvá kupředu mílovými kroky a co bylo před rokem jen pro smích, je nyní plnohodnotný nástroj pro vytváření kreativních materiálů. Největší pokrok AI je vidět na generování videa – ostatně vzpomeňme si na raná videa toho, jak Will Smith pojídal špagety. Dnes už tyto záběry nebudí posměch, ale v některých případech je je velmi těžké rozeznat od reality.
Sora dorazila také na Android
Mezi nejpokročilejší modely generativní umělé inteligence patří bezesporu Sora od OpenAI. Ta se přibližně před měsícem podívala na mobilní systém iOS, přičemž nyní se konečně dočkali také majitelé chytrých telefonů s Androidem – aplikaci si můžete stáhnout z Google Play. Budete moci vytvářet videa pomocí pokynů, včetně možnosti vložit sebe nebo kohokoli jiného do videa na základě existujícího obrázku. OpenAI tvrdí, že aplikace generuje „hyperrealistická videa s bezprecedentním realismem“.
Videa vytvořená aplikací Sora mohou být opravdu až děsivě realistická, což je jeden z hlavních důvodů, proč se krátce po uvedení aplikace pro iOS začala šířit jako požár na sociálních médiích. Google Gemini je také schopen generovat realistická videa pomocí Veo 3, ale Sora tuto funkci zabalila do vlastního specializovaného prostředí a přidala k ní některé komunitní funkce, které připomínají sociální síť.
Nepřehlédněte
Sora generuje neskutečná videa, ale jen vyvoleným. Poradíme, jak získat přístup (návod)
Sora byla během svého uvedení k dispozici pouze ve Spojených státech a Kanadě, a to ještě na základě seznamu čekatelů, nicméně s příchodem na Android už na nic uživatelé čekat nemusí a navíc je Sora k dispozici také v Japonsku, Thajsku, Koreji, Tchajwanu a Vietnamu. Kdy se oficiálně podívá do Česka prozatím není jasné, nicméně s trochou snahy můžete získat přístup také z našich zeměpisných šířek. Jak na to vám poradíme v článku, na který odkazujeme výše.