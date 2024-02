Evropo, těš se! Xiaomi zřejmě přinese na náš trh skládačku Mix Fold 4

Na konci loňského roku a částečně i letos se trh se skládacími telefony v Česku podstatně rozředil. Přispěl do něj kromě Samsungu i Google, OnePlus nebo Honor. A na cestě je zdá se konečně další zástupce, jeden z těch nejsilnějších – Xiaomi.

Podle několika zahraničních zdrojů zamíří připravovaný skládací smartphone Mix Fold 4 i za hranice Čínské lidové republiky. Informoval o tom server GSMChina. Telefon, který dosud nebyl oficiálně představen (ani v Číně), vystupuje pod modelovým označením „2405CPX3DC“ a „2405CPX3DG“.

Zdroj se domnívá, že rozdíl v modelovém označení reprezentuje fakt, že telefon dorazí ve dvou variantách: jedné pro domácí trh a druhé pro nasazení v globálu. Takřka s jistotou má telefon dorazit například do Ruska, nejspíš i do Turecka.

Xiaomi MIX FOLD 4 features leaked. The foldable model is expected to be powered by Snapdragon 8 Gen 3. Also, the device's codename is confirmed to be "ruyi" and its internal number is N8.#MIXFOLD4 pic.twitter.com/CacPp8Acyj

— GSMChina.com (@gsmchinacom) January 29, 2024