Vyzkoušeli jsme Xiaomi Mix Fold 3: vypadá jako běžný telefon, ale umí se proměnit v tablet

Vyzkoušeli jsme nejnovější „skládačku“ od Xiaomi, navenek vypadá jako běžný telefon

Stačí jej ale rozevřít a rázem získáte přístup k prostornému displeji

Výbava je tradičně královská, nešetřilo se ani na fotoaparátech

Čínské značky v posledních měsících ukazují, že skutečně umějí dělat kvalitní telefony s ohebným displejem, které mohou plně konkurovat skládačkám od Samsungu. I když jsou pro běžné uživatele určena především véčka, Honor i Xiaomi na trh uvedly novinky, které mají daleko větší šanci na masový úspěch než Samsung s nedávno odhaleným modelem Galaxy Z Fold 5. Číňané se sice ještě nenaučili voděodolnosti a po softwarové stránce z telefonů s tímto typem konstrukce nedokáží vytěžit tolik co Samsung, přesto v jedné poměrně zásadní věci jihokorejského giganta drtí na plné čáře.

Na mysli mám výrazně uživatelsky přívětivější poměr stran a celkovou použitelnost telefonu. Zatímco Galaxy Z Fold 5 si kupujete především kvůli velkému vnitřnímu displeji a ten menší vnější berete spíše jako nouzovku pro vyřízení rychlých úkonů, v případě Xiaomi Mix Fold dostáváte v zavřeném stavu plnohodnotný smartphone, jehož tloušťka je příjemných 10,86 mm.

Ještě lépe je na tom v tomto ohledu nedávno odhalený Honor Magic V2 (první dojmy), který má v zavřeném stavu dokonce jen 9,9 mm. Jinými slovy, v rukou máte telefon klasických rozměrů, ale když potřebujete, stačí jej otevřít a rázem získáte velký displej. U Samsungu to je kvůli „nudlovitému“ tvaru jednoduše není možné.

Velké skládačky i pro masy?

V současné době jsou v segmentu telefonů s ohebným displejem nejúspěšnější véčka. Dominuje jim řada Galaxy Z Flip od Samsungu, která je opravdu povedená. Při testování každé generace Foldu jsem vždy psal, že se nejedná o zařízení pro masové využití a že je jeho cílovka poměrně specifická, navíc musíte zkousnout již avizovaný nepraktický vnější displej. Xiaomi a Honor ale tohle vnímaní mají šanci změnit a oslovit mnohem širší spektrum zákazníků právě proto, že i velké „knížkové“ skládačky dokázaly přetavit do rozumných rozměrů běžných smartphonů.

Xiaomi se mezigeneračně podařila zeštihlovací kúra. Jak jsem již avizoval o pár odstavců výše, Mix Fold 3 má v pase 10,9 mm, v otevřeném stavu dokonce 5,3 mm a váží 255 gramů. Řečí čísel mi vychází, že je o 2 mm tenčí než Galaxy Z Fold 5, ale také o 2 gramy těžší.

Porovnání skládacích smartphonů Model Složený Rozložený Hmotnost Honor Magic V2 156,7 × 74,1 × 9,9 mm 156,7 × 145,4 × 4,7 mm 237 gramů Xiaomi Mix Fold 3 161,2 × 73,5 × 10,9 mm 161,2 × 143,3 × 5,3 mm 255 gramů Huawei Mate X5 156,9 × 72,4 × 11,1 mm 156,9 × 141,5 × 5,3 mm 243 gramů Samsung Galaxy Z Fold 5 154,9 × 67,1 × 13,4 mm 154,9 × 129,9 × 6,1 mm 253 gramů

Odolnosti vůči vodě a prachu jsme se bohužel nedočkali, což naopak Samsung umí skvěle. Xiaomi alespoň vylepšilo odolnost pantu a flexibilního displeje, který by měl ustát více než 500 tisíc přehnutí (certifikováno TÜV Rheinland). Nový pant navíc podporuje otevření do libovolného úhlu mezi 45 a 135°, což výrazně rozšiřuje množství využití. Jen škoda, že zatím spíše teoreticky, jelikož uživatelské prostředí MIUI 14 (Android 13) z možností velkého displeje zatím nedokáže vymáčknout tolik, co Samsung s One UI 5.1.

Královská hardwarová výbava

Mix Fold 3 je osazen dvěma displeji, konkrétně jde o OLED panely generace E6, které paradoxně dodává právě Samsung. Vnější zobrazovač má úhlopříčku 6,56″, klasický poměr stran 21:9, rozlišení 1080 × 2520 pixelů a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Kryje jej odolné sklo Gorilla Glass Victus 2. Vnitřní ohebný displej má úhlopříčku 8,03″, rozlišení 1916 × 2160 pixelů, adaptivní obnovovací frekvenci (až 120 Hz) a maximální jas 1300 nitů (v peaku dokonce až extrémních 2600 nitů). U tohoto displeje ochranu zajišťuje ultratenké sklo a ani bych se nedivil, kdyby také pocházelo od Samsungu.

Xiaomi Mix Fold 3 běží pod taktovkou čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 v posílené verzi – hlavní procesorová jádra jsou nataktována až na 3,36 GHz. V AnTuTu Benchmarku (v10) jsem průměrem třech testů naměřil skóre 1 587 423 bodů. K dispozici je 256/512 či 1024 GB interní paměti bez možnosti dalšího rozšíření a slušných 12 či 16 GB RAM. Vzhledem k použitému čipsetu je samozřejmostí podpora 5G, stejně jako Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 a NFC. Čtečka otisků prstů je zabudována do zapínacího tlačítka a její reakce jsou bleskové. Potěšující je, že na těle najdeme také infraport. Ten lze využít například pro ovládání domácí elektroniky.

V každé polovině zařízení se nachází jedna baterie, v součtu se dostanete na kapacitu 4 800 mAh. Nezapomnělo se ani na rychlé 67W dobíjení skrze USB-C kabel, bezdrátově Mix Fold 3 s kompatibilní nabíječkou zvládne až 50 W. Z nuly na sto přes kabel novinku dobijete za zhruba 40 minut, bezdrátově na maximální výkon přibližně za 58 minut. Kvalitní zvukový projev zajišťují poměrně výkonné stereo reproduktory, které byly nalazeny ve spolupráci se značkou Harman Kardon.

Na zádech dva teleobjektivy

Začnu nejprve selfie kamerami. Ty na těle najdeme dvě zasazené do kruhového výřezu každého displeje. Výrazně zajímavější je ale sestava na zadní straně, která čítá tyto fotoaparáty:

50Mpx hlavní (Sony IMX800) s optickou stabilizací a světelností f/1.77

13Mpx širokoúhlý (OV13B10) s úhlem záběru 120° a světelností f/2.22

10Mpx teleobjektiv (Samsung S5K3K1) s optickým 3,2× přiblížením a světelností f/2.0

10Mpx periskopický teleobjektiv (Samsung S5K3K1) s 5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.92

Jak se můžete přesvědčit z přiložených ukázek, kvalita snímků je opravdu dobrá, a to nejen za dobrých světelných podmínek. Německá společnost Leica k fotoaparátům dodala své zkušenosti především v softwarové podobě, ať už skrze dva fotografické styly (Authentic & Vibrant) nebo několik klasických filtrů imitující tradiční zrcadlovky. Jak už názvy napovídají, styl Authentic nabízí co nejpřirozenější a realistické barvy, naopak Vibrant sází na výraznější kolorizaci.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Kvalita záznamu je velmi dobrá, a to především při použití 4K při 30 či 60 fps. Jen škoda, že ani takto výkonný model stále neumí během aktivního nahrávání přepínat mezi jednotlivý fotoaparáty. Záznam lze ukládat i v Dolby Vision HDR.

Velké množství detailů nabízí i 8K video, nicméně jen při 24 fps. Bohužel, telefon při tomto záznamu nedokáže udržet stabilních 24 snímků ani za dobrého světla, výsledkem čehož je mírně trhaný a nepřirozeně působící záznam. Chápu, že 8K v marketingových materiálech může působit lákavě, nicméně Galaxy S23 Ultra se shodným čipsetem nabízí 8K při 30 fps a rozdíl v plynulosti je zde poměrně výrazný. Tady je 8K video pouze do počtu.

Dostupnost na českém trhu

Testování Xiaomi Mix Fold 3 mě opravdu bavilo. Po všech stránkách se jedná o skvěle vybavený model, který navíc opravdu vypadá jako běžný telefon, ale přesto uživateli dokáže poskytnout komfort v podobě transformace na malý tablet.

Co se týče určitého pocitu prémiovosti, zde vzhledem k použitým materiálům (kov a sklo) stále dominuje Galaxy Z Fold 5 od Samsungu, u kterého mám skutečně pocit, že v rukou držím něco výjimečného. Xiaomi vsadilo na plast, ale prémiový pocit se tak trochu vytratil. A stejné je to i v případě Honoru Magic V2, který jsem měl také možnost krátce vyzkoušet.

Pokud jsem vás předchozími řádky navnadil, závěrem vás asi příliš nepotěším. České zastoupení značky v tuto chvíli o zařazení této skládačky do prodeje neuvažuje. Není vyloučeno, že se situace v budoucnu změní, ale prozatím se při jeho koupi budete muset spolehnout na zahraniční prodejce. Základní verze s 12 GB RAM a 256GB pamětí vyjde na 1 531 eur (37 490 Kč), varianta s 16/512 GB stojí 1 723 eur (42 000 Kč).