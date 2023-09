Honor Magic V2 je nejtenčí skládačka na světě. Dostane se do Česka? [první dojmy]

Honor Magic V2 si na veletrhu IFA v Berlíně odbyl globální premiéru

S tloušťkou 9,9 mm a poměrem stran 20:9 se v zavřeném stavu dá bez omezení používat jako běžný telefon

Po rozevření získáte prostorný displej s téměř čtvercovým půdorysem

Čínští výrobci v posledních týdnech ukazují, že skutečně umějí dělat kvalitní smartphony s ohebným displejem, které mohou plně konkurovat skládačkám od Samsungu. I když jsou pro běžné uživatele určena především véčka, Honor i Xiaomi na trh uvedly novinky, které mají daleko větší šanci na masový úspěch, než Samsung se svým Galaxy Z Fold 5. Číňané se sice ještě nenaučili voděodolnosti a po softwarové stránce z telefonů s tímto typem konstrukce nedokáží vymáčknout tolik, co Samsung, nicméně v jedné poměrně zásadní věci jihokorejského giganta drtí na plné čáře.

Dominance Samsungu v ohrožení

Mám na mysli poměr stran a celkovou použitelnost telefonu. Zatímco Samsung Galaxy Z Fold 5 si kupujete především kvůli velkému vnitřnímu displeji a ten menší vnější berete spíše jako nouzovku pro rychlé úkony, v případě Honoru Magic V2 dostáváte v zavřeném stavu plnohodnotný smartphone, jehož tloušťka je příjemných 9,9 mm.

A pokud chcete, stačí jej otevřít a rázem máte po ruce i velký displej. Čínští výrobci díky vhodnějšímu poměru stran Samsungu doslova vypálili rybník, jelikož vytvořili produkt, který se dá i v zavřeném stavu používat naprosto bez omezení a jsem zvědavý, zda na to Samsung příští rok bude nějak reagovat.

Poměr stran vnějšího displeje je u Honoru Magiv V2 20:9, což je podobné jako u běžných smartphonů (Galaxy S23 má například 19,5:9). Oproti tomu Fold 5 má u vnějšího displeje nudlovitý poměr 21,6:18. S novinkou od Honoru jsem strávil několik chvil a vnější displej mě díky dostatečné šířce nijak neomezoval v používání, skvěle se mi psalo i na softwarové klávesnici.

Díky již avizované tloušťce 9,9 mm máte pocit, že v ruce držíte běžný smartphone, a stejný pocit se dostaví i po vložení do kapsy. Jinými slovy, Honor Magic V2 už není ten typ skládačky, kde kvůli prostornému ohebnému displeji musíte dělat kompromisy či počítat s nějakými konstrukčními omezeními. Myslím si, že na tohle by spotřebitelé mohli slyšet. Jediné, co mi zde po stránce konstrukce chybí, je odolnost vůči vniknutí vody.

Špičková hardwarová výbava

Vnější i vnitřní flexibilní displej je typu OLED a nabízí obnovovací frekvencí až 120 Hz. Ten vnější má úhlopříčku 6,43″ a rozlišení 2 376 × 1 060 pixelů, vnitřní, téměř čtvercový s poměrem stran 9,78:9, láká na prostorných 7,92″ a rozlišení 2 344 × 2 156 pixelů. Ohebný zobrazovač má mít téměř neznatelný přehyb, a kromě prstů jej lze ovládat i stylusem, který se prodává zvlášť. Vnitřní displej by měl díky nově navrženému kloubu z tištěných titanových dílů a ocelových bitů zvládnout více než 400 tisíc ohnutí.

Na tak velký telefon je příjemná i hmotnost 231 gramů. Hnacím motorem Honoru Magic V2 je čipset Snapdragon 8 Gen 2 opírající se o masivních 16 GB RAM. Úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 a 512 GB. Slušným překvapením je nasazení poměrně velkých akumulátorů se souhrnnou kapacitou 5 000 mAh. Honor v útrobách použil dva bateriové články s tloušťkou pouhých 2,72 mm. Jen pro srovnání, tloušťka kreditní karty je zhruba 1,6 mm.

Jedná se o nový typ křemíkovo-uhlíkového akumulátoru s vyšší hustotou energie, který Honor představil na letošním ročníku veletrhu MWC. Nabíjení je možné výkonem až 66 wattů, bezdrátové nabíjení podporované není. Na Honoru Magic V2 běží operační systém Android 13 s nadstavbou MagicOS 7.2.

Hardwarové parametry Honor Magic V2 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), octa-core, 1× 3,36 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: , interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 156,7 × 74,1 × 9,9 mm (složený), 160,4 × 145,4 × 4,7 mm (rozložený), hmotnost: 231 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 7,92", LTPO OLED, rozlišení: Quad HD+, 2156 × 2344 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 23mm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 20 Mpx, teleobjektiv, 2,5× přiblížení, f/2.4, 20mm, PDAF, OIS, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 13mm, 122˚, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.2, 4K video, HDR, panorama, gyro EIS Kompletní specifikace

Na těle novinky najdeme celkem pětici fotoaparátů – tři na zádech, jeden v otvoru vnějšího displeje, jeden v otvoru vnitřního panelu. Selfie kamerky mají rozlišení 16 megapixelů a světelnost f/2.2, na zádech se pak nachází tyto snímače:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.9

50Mpx širokoúhlý se světelností f/2.0

20Mpx s 2,5× optickým zoomem (40× hybridním) s optickou stabilizací a světelností f/2.4

Video novinka zvládne nahrávat maximálně ve 4K rozlišení při 60 fps. Konkurenční Galaxy Z Fold 5 umí i 8K při 30 fps, Xiaomi Mix Fold 3 rovněž zvládá 8K, avšak při 24 fps.

Jak to bude s dostupností?

Vzhledem k dnešní premiéře v Berlíně je jasné, že Honor Magic V2 zamíří i na evropské trhy. Na tiskové konferenci jsme se bohužel nedozvěděli, kdy konkrétně by to mělo být a ani jaká by měla být cena. Nicméně podle informací, které má naše redakce k dispozici, bychom se s novinkou v nadcházejících měsících měli setkat i na českém trhu. Počítá se se dvěma barevnými variantami – černé a fialové.

Na čínském trhu se bude prodávat ještě speciální varianta, která na zadní straně nabídne veganskou kůži. U této varianty se rovněž počítá s podporou ovládání skrze dotykové pero (na obou displejích). U zástupců značky se mi bohužel nepodařilo ověřit, zda bude stylus podporovat i klasická verze modelu V2.