Huawei Watch Fit 5 Pro: TOP 5 vlastností, kterými si vás získají na svou stranu

- Chytré hodinky Huawei Watch Fit 5 Pro nabízejí řadu vychytávek, díky kterým stojí za zvážení
- Mezi ně patří třeba povedený design a prémiové materiály, dlouhá výdrž baterie či placení skrze Curve
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Vybrat si ty správné chytré hodinky nemusí být vždy jednoduchý úkol, ostatně potřeby každého z nás se mohou výrazně lišit a nabídka je čím dál bohatší. Pravděpodobně ale nikdo z nás nepohrdne skvěle vybavenými chytrými hodinkami za příznivou cenu. Mezi nejvýhodnější nabídky na trhu se řadí hodinky Huawei Watch Fit 5 Pro, které nabízejí zajímavé funkce a vychytávky, přičemž nezruinují váš domácí rozpočet. Přinášíme vám pět důvodů, proč si jako své další chytré hodinky vybrat právě je.
Povedený design a špičkové materiály
Funkce jsou důležité, ale pokud se nám chytré hodinky nelíbí a nejsou pro svého nositele také jistým šperkem na zápěstí, zase takovou radost z jejich používání mít nebudeme. V tomto ohledu se majitelé Huawei Watch Fit 5 Pro určitě nemají za co stydět. Ačkoli design vychází z loňského modelu a na první pohled mnoho změn nenajdeme, rozhodně to není na škodu – Huawei si totiž podle všeho řekl „neopravuj, co není rozbité“ a ponechal svým sportovním chytrým hodinkám design, který oceňuje nejen odborná, ale i laická veřejnost.
Prim stále hraje prémiový titan, ze kterého je vyrobené pouzdro, přičemž AMOLED displej o velikosti 1,92″, který je typu LTPO a disponuje maximálním jasem 3000 nitů, kryje safírové sklíčko. Oblé tvary, digitální korunka doplněná o praktické tlačítko či rozměry 44,5 × 40,8 × 9,5 milimetrů s hmotností 30,4 gramů je zkrátka ideální nejen pro sport, ale také pro volný čas.
Sportovní režimy zaměřené na běžné i vrcholové sportovce
Když ale dojde na sportování, mají Huawei Watch Fit 5 Pro překvapivě hodně co nabídnout. Už jen odolnosti proti vodě do 5 ATM, certifikace podle standardu IP6X a plnění normy EN13319 pro potápění až do 40 metrů naznačují, že to Huawei myslí vážně. Samozřejmostí je nový senzor pro měření srdečního tepu, okysličení krve či VO2Max, přičemž nechybí ani možnost změřit si EKG. Z hlediska hardwarové výbavy jsou Huawei Watch Fit 5 Pro připraveny i na náročné tréninky.
Detailní data o běhání či cyklistice, stejně jako stovky různých sportovních režimů, to už dneska vytrhne jen málokoho, ostatně i v případě Huawei už je to standardem. Zajímavou novinkou je ale exkluzivní miniciferník s pandou, která vás chytře motivuje ke cvičení. Už na první pohled totiž vidíte, zda se panda líně válí po zemi, nebo zda je aktivně v pohybu, a v případě potřeby můžete ihned zahájit krátké protažení. Možná se jedná o drobnost, ale kdo by chtěl mít na zápěstí unavenou a nešťastnou pandu, když ji může rozveselit jen krátkým cvičením?
Výdrž, kterou může konkurence závidět
Mít při sobě vždy nabíječku není nic pohodlného ani praktického. Zatímco někteří konkurenti vydrží na jedno nabití sotva celý den, v případě Huawei Watch Fit 5 Pro nebudete muset mít strach, že by vás hodinky nechaly na holičkách. Výdrž baterie s vysokým obsahem křemíku je při lehkém používání až 10 dnů, při běžném používání až 7 dnů nebo až 4 dny při aktivovaném režimu Always-on, což jsou velmi solidní hodnoty vzhledem k tomu, co všechno chytré hodinky od Huawei nabízejí. A pokud potřebujete přeci jen rychle doplnit energii, nabíjení SuperCharge vám hodinky kompletně dobije do hodiny.
Bezkontaktní placení skrze Curve
Jednou z velkých výhod chytrých hodinek je také možnost platit bezkontaktně v obchodech. Huawei v tomto ohledu může nabídnout moderní placení skrze britský fintech Curve. Ačkoli by se mohlo zdát, že jde o nevýhodu a raději byste přímou podporu pro vaši banku, opak je pravdou – založení vlastního účtu Curve je snadné a rychlé, přičemž na oplátku dostanete spoustu benefitů, které využijete nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.
Tak především, pod kartu Curve schováte hned několik svých platebních karet, mezi kterými můžete plynule přepínat. Nechybí ani možnost automaticky strhnout platbu z jiné karty, pokud na zvolené nemáte peníze, výhodné směnné kurzy a výběry z bankomatů zdarma, což oceníte především za hranicemi, nebo také zajímavý cashback, díky kterému můžete na svých pravidelných platbách ušetřit nějakou tu korunu (tedy spíše libru) navíc.
Výhodné nabídky, které jinde nenajdete
Výhody, které nabízí Huawei Watch Fit 5 Pro, jsou sice super, ale jak je to s cenou? Na oficiálním webu Huawei svítí cena 7299 korun, nicméně ta rozhodně není finální. Aktuálně můžete rovnou využít 20% slevu s kódem A20OFFFIT5, který vám sníží cenu hodinek na příjemných 5839 korun, nicméně to není vše.
Za výhodných 299 korun si můžete rovnou přikoupit i náhradní nylonový či silikonový řemínek (standardní cena 999 korun, respektive 1299 korun), případně za výhodné ceny si lze do košíku přidat i nějaké to příslušenství, jako je chytrá váha Huawei Scale 3 za 299 korun (standardní cena 999 korun), sluchátka Huawei FreeClip 2 za 3999 korun (standardní cena 4999 korun) nebo fitness náramek Huawei Band 10 za 799 korun (standardní cena 1499 korun). A to už se vyplatí.