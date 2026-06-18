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Nový šéf Applu sází na iPhone Air 2. Nabídne tři zásadní vylepšení, po kterých fanoušci volali

Jakub Fišer
Jakub Fišer 18. 6. 18:00
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Apple iPhone Air 2, koncept
  • Tenoučký iPhone Air dostane nástupce, Apple jej zatím označuje jako „V62“
  • Insider Gurman potvrzuje druhý fotoaparát, nový čip A20 Pro a také lepší výdrž
  • Novinka však dorazí až na jaře příštího roku, po boku základního iPhonu 18 či levnějšího modelu 18e

Už po loňské premiéře tenoučkého iPhonu Air americký výrobce sám pro sebe hodnotil, zdali má tato vývojová větev smysl, či nikoliv. Apple obvykle nemá problém nejistý projekt poslat ke dnu – stačí vzpomenout na nabíječku AirPower nebo projekt vlastního automobilu. Málokdy ale takto radikální kroky činí po prvním roce. iPhone Air 2. generace tedy jistojistě dorazí, podle insidera Marka Gurmana z agentury Bloomberg se tak stane už příští rok na jaře a Apple pro novinku chystá výrazné vylepšení.

iPhone Air 2 napraví chyby minulosti

iPhone Air 2 (zatím nepotvrzený název, pracovní označení je V62) potřebuje upoutat. První generace byla působivá vlastně jen díky svému zpracování, ale co do výbavy v kontextu cenovky šlo o zklamání. Není divu, že půl roku po uvedení klesla cena o třetinu. Dvojka by měla několik hardwarových nedostatků napravit.

Gurman cituje své zdroje blízké společnosti Apple, které tvrdí, že jedním z nejdůležitějších vylepšení by měla být druhá zadní kamera, konkrétně širokoúhlý snímač. Zároveň s tím plánuje výrobce zvednout výdrž telefonu. Není však jasné, zdali toho Apple dosáhne fyzickým zvětšením baterie, anebo nasazením novějšího křemíko-uhlíkového typu, který zvyšuje efektivitu (a s tím i kapacitu) při zachování stejných rozměrů samotného akumulátoru.

Výkon jako skládačka

Dalším, leč zřejmě očekávaným vylepšením, má být nový 3nm čip A20 Pro, který bude debutovat na podzim u iPhonu 18 Pro (Max) a skládacího modelu. Většinu výše uvedených mezigeneračních vylepšení už v minulosti citoval jak samotný Mark Gurman, tak i další insideři. Opět se tak potvrzuje, že první generaci prakticky čehokoliv s logem Apple nutno brát s mírnou rezervou a je to právě druhá generace, která představuje ideál zamýšlený pro původní produkt.

S pokračováním modelu Air i pro druhou generaci souzní i nastupující generální ředitel Applu John Ternus. „Model Air má své místo v nabídce společnosti Apple kvůli svému užitečnému účelu. Ne všichni zákazníci chtějí funkce a možnosti modelu Pro, ale možná hledají něco odlehčeného s poutavým designem. Nový generální ředitel John Ternus uvedl, že model Air pomáhá odlišit nabídku společnosti od konkurence,“ napsal Gurman do svého čtvrtečního reportu.

Představení až na jaře 2027

iPhone Air 2. generace však nedorazí v letošním roce. Apple rozdělí představování nových produktů: podzim bude patřit pouze lépe vybaveným, dražším novinkám (letos půjde o trio iPhone 18 Pro, Pro Max a skládací iPhone), zatímco na jaře uvidíme základní iPhone 18, cenově dostupný iPhone 18e a také Air 2.



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Záměr je jasný – Apple díky tomu osloví více zákazníků v průběhu celého roku, namísto aby vystřílel všechny novinky jen v jeden podzimní termín. Koneckonců i největší konkurenti často pořádají dvě nebo rovnou tři větší představovací akce. Kupříkladu korejský Samsung hned v lednu uvádí své vlajkové lodě řady Galaxy S, později během jara představuje levnější modely Galaxy A a v létě následuje premiéra skládacích modelů Fold a Flip.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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