Chystáte se na hudební festival? Sennheiser SoundProtex ochrání váš sluch

- Míříte za hudebním zážitkem? Sennheiser SoundProtex vám budou dělat spolehlivého parťáka
- Šikovné špunty ochrání váš sluch a zároveň nesníží kvalitu hudební produkce
- K vyzkoušení budou na Metronome Prague, cenou začínají na 900 korunách
Letní měsíce jsou tady a s nimi i sezóna koncertů a hudebních festivalů nejen pod širým nebem. Jestli mají všechny koncerty něco společného, je to především vysoká míra hluku, která v extrémních případech může trvale poškodit váš sluch. Pokud si chcete užít festivalovou náladu, ale zároveň nechcete zážitky vykoupit svým zdravím, stojí za to zvážit ochranu sluchu, kupříkladu s pomocí Sennheiser SoundProtex.
Ochrana sluchu nejen na hudebních festivalech
Sennheiser proto ve spolupráci s Live Nation přináší na hudební festivaly praktické řešení pro návštěvníky, kteří si chtějí koncerty užít naplno, ale zároveň myslí na ochranu svého sluchu. První zastávkou této iniciativy bude Metronome Prague, kde si návštěvníci festivalu budou moci přímo v areálu pořídit sluchové filtry Sennheiser SoundProtex a SoundProtex Plus.
Základní model Sennheiser SoundProtex obsahuje jednu sadu akustických filtrů pro univerzální použití na koncertech, festivalech, v klubech nebo jiném hlučném prostředí. SoundProtex Plus přidává vyměnitelné filtry s volitelnou úrovní útlumu: Low pro mírnější omezení hluku, Mid pro koncerty, festivaly a cestování a High pro intenzivnější hluk. S modelem SoundProtex Plus si tak návštěvníci mohou míru útlumu zvolit sami podle prostředí, okolností i vlastního komfortu. Součástí obou variant jsou také Full-Block filtry, které přijdou vhod ve chvílích odpočinku ve stanovém městečku nebo třeba jako ochrana uší před vniknutím vody při plavání.
Ochranné špunty SoundProtex využívají sofistikované akustické filtry, které snižují hlasitost, aniž by měnily vyvážení jednotlivých frekvencí. Na rozdíl od běžných pěnových ucpávek tak pomáhají zachovat přirozenější vnímání hudby i jejích detailů a dynamiky. Dobrou zprávou ale je, že ochrana sluchu na festivalech bude dostupná za zajímavou cenu. Sennheiser SoundProtex bude k dispozici za 900 Kč a Sennheiser SoundProtex Plus za 1 800 Kč, což stojí za zvážení.