Epic rozdává epickou hru zdarma. Rustler je jako GTAčko, ale ze středověku

- Epic Games Store rozdává zdarma hru Rustler Grand Theft Horse
- Už název napovídá, že jde o parodii na ikonické GTAčko, ale ze středověku
- Titul mají na svědomí vývojáři z polského studia Jutsu Games
Série Grand Theft Auto patří nejen ke zlatému fondu videoherní historie, ale také inspirovala celou řadu další her. Namátkou třeba tropické Just Cause nebo gangsterské Saints Row. Formát městské akce ve stylu GTA dostal i zajímavou odbočku do středověku, o kterou se postarali vývojáři z polského studia Jutsu Games. Jejich hra Rustler, tedy „něco jako“ GTA ve středověku, je nyní na Epic Games k mání zcela zdarma.
Středověké GTA Rustler
Akční hra Rustler s humorným podtitulem Grand Theft Horse, odkazujícím na dílo studia Rockstar, vychází zejména ze starších dílů GTA, které nabízely pohled shora. Ocitnete se ve středověkém prostředí v roli prostého delikventa jménem Guy, který se snaží vyhrát rytířský turnaj, i když na to nemá původ ani peníze. Hratelnost je postavena na sandboxovém pohybu, krádežích koní, boji se strážemi pomocí mečů či kuší a plnění úkolů pro různé postavy ve městě.
Hra je specifická svým uvolněným humorem a historickými anachronismy. Nečekejte seriózní simulaci středověku; svět je plný popkulturních narážek, koně mají majáky jako policejní auta a místo autorádia za vámi běhá bard, který beatboxuje nebo hraje na loutnu moderní melodie. Je to bláznivá parodie, která kombinuje špinavou středověkou estetiku s mechanikami moderní městské akce ve stylu Grand Theft Auto.
Zdarma až do příštího týdne
Hra oficiálně vyšla už v létě 2021, a to postupně na PC, staré i nové konzole, a dokonce i na handheld Nintendo Switch 1. generace. Obchod Epic Games Store se rozhodl právě toto „středověké GTA“ zařadit do své nabídky her zdarma. Titul bude na PC s Windows k dispozici od čtvrtečních 17 hodin až do příštího týdne, konkrétně do 29. ledna.
Hru si můžete bezplatně přidat do své knihovny a zahrát si ji až ve chvíli, kdy budete chtít. Hardwarové požadavky přitom nejsou nijak drastické, Rustler má stylizovanou grafiku a na pohodový chod vám bude stačit procesor Intel Core i7-4790 nebo ekvivalentní, grafická karta alespoň Nvidia GeForce GTX 1060 a 12 GB RAM.