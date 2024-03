Epic Games Store letos zamíří na Android i iOS. Vývojáře láká na skvělé podmínky

Letos v srpnu uplynou čtyři roky od chvíle, kdy se herní studio Epic Games vzepřelo Applu, a propašovalo do hry Fortnite pro iOS vlastní platební systém obcházející provize stanovené pravidly obchodu App Store. Následovalo stažení hry Fortnite z App Store, zrušení vývojářského účtu Epic Games a vleklá právní bitva.

Nedá se říci, že by jedna či druhá strana vyhrála, nicméně spokojenější může být Epic – rozvířil totiž debatu o spravedlivějším trhu, který podnítil Evropskou komisi k vytvoření Aktu o digitálních trzích (DMA). Ten přikazuje Applu otevřít iOS obchodům třetích stran, což je krok, na který studio Epic Games čekalo. Nedávno jsme se dočkali ujištění, že chystá pro iOS svůj vlastní herní obchod, nyní byly zveřejněny podmínky pro vývojáře, kteří skrze něj budou chtít nabízet své tituly.

V minulém týdnu se Epic pochlubil tím, že chystá svůj herní obchod nejen pro iOS, ale také pro Android. Podmínky pro vývojáře nabídne stejné jako na platformách Windows a macOS – 88 procent tržeb z aplikací dostane vývojář, 12 procent Epic. V prvních šesti měsících navíc připadne 100 procent tržeb vývojáři. Pokud tvůrci aplikací použijí ve svých titulech vlastní platební systém, nebudou muset odvádět Epicu žádné desátky, v opačném případě pro ně platí stejný poměr 88:12.

We’re coming to iOS and Android!

Same fair terms, available to all developers, on a true multi-platform store – with amazing games for everyone. pic.twitter.com/TUKlF8PI8A

— Epic Games Store (@EpicGames) March 20, 2024