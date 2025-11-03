TOPlist

Elektromobil, který voní jako spalovák? Kia přišla s geniálním nápadem

Adam Bělunek
Adam Bělunek 3. 11. 12:00
Elektromobil, který voní jako spalovák? Kia přišla s geniálním nápadem
  • Pořídili jste si elektromobil a chybí vám známý pach benzínu a oleje? 
  • Kia přichází s originálním řešením zatím bohužel pouze pro finský trh 
  • Všichni majitelé nového modelu EV4 dostanou originální voňavku 

Přechod od spalovacího vozu k elektromobilu může být pro mnohé šokem. Auto najednou nesmrdí, nehlučí ani nevibruje chodem motoru. Pro někoho by to mohl být až příliš velký šok a Kia přichází s řešením. Novým majitelům modelu EV4 ve Finsku dodává spolu s vozem také speciální voňavku s aromatem benzínu a motorového oleje.

Ačkoliv se samozřejmě jedná o nadsázku, Kia opravdu v rámci kampaně k vypuštění modelu EV4 dotáhla tento nápad k dokonalosti. Koncept pochází od importéra Astara Auto Finland, nicméně automobilka se jej plně ujala. Musíme však zmínit, že s podobným nápadem nepřichází jako první. Už v roce 2021 při vypuštění Fordu Mustang Mach-E GT přišla značka s vůní Mach-Eau, která měla taktéž replikovat původní odér vozů Mustang. Podle Fordu zhruba 70 % řidičů opravdu postrádá vůni benzínu při přechodu k elektromobilu, nejedná se tedy až tak úplně o vtip.



gas station 3



Chybí vám u elektromobilu vůně benzínu? Ford představil parfém, který vám ji nahradí

Benzín a olej, ale také pryskyřice nebo jasmín

Pro Kiu vůni sestavil jediný finský profesionální parfumér Max Perttula. Mix představuje kombinaci motorového oleje a benzínu, cítit ale můžeme i nádechy pryskyřice nebo břízy. Z důvodu podobnosti k benzínu byl přidán také jasmín. Celkově má kombinace vůní působit nostalgicky ale nenásilně.

Elektromobil Kia EV4

Z hlediska provedení se nejedná o žádný luxusní interiérový prvek, ale o klasickou voňavku na zrcátko, která místo tvaru stromečku přichází ve tvaru kanystru a k dispozici je pouze pro finský trh. Kiu EV4 nyní můžete pořídit i u nás, přičemž ceny startují pod milionem korun, konkrétně se jedná o 939 980 korun za verzi Air s elektromotorem o výkonu 150 kW a akumulátorem o kapacitě 58,3 kWh. Nejdražší varianta GT-Line s kapacitou baterie 81,4 kWh a dojezdem 625 kilometrů vás vyjde na 1 289 980 korun ve verzi hatchback a 1 329 980 korun jako fastback.

