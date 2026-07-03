Dva dny na jedno nabití: proč se 7 000 mAh stává novým standardem trhu

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- Telefony s baterií o kapacitě alespoň 6 000 mAh tvořily v lednu 2026 už 29 procent světových prodejů
- Čínské značky nejrychleji nasazují křemíkovo-uhlíkové anody, které umožňují vysokou kapacitu baterie
- Model prodávaný v Číně nemusí mít stejnou baterii jako kus určený pro Evropu
Ještě před pár lety se u části čínských smartphonů závodilo hlavně v tom, kdo na krabičku napíše vyšší výkon nabíjení. Nejdřív 65 W, potom 120 W, 150 W a u Redmi Note 12 Discovery Edition dokonce 210 W. Telefon sice nemusel vydržet výrazně déle, ale výrobce mohl slíbit, že u zásuvky stráví jen pár minut.
Rychlé nabíjení z telefonů nezmizelo. Jen se vedle něj do popředí tlačí i jedno možná užitečnější číslo: kapacita baterie. Hodnoty 6 000, 6 500 nebo rovnou 7 000 mAh už nepůsobí jako výbava odolného modelu pro stavbaře. Objevují se v telefonech, které mají normální rozměry, běžnou hmotnost a často i velmi rychlé dobíjení.
Je to srozumitelnější posun než další rekord v minutách. Rozdíl mezi nabitím za 28 a 18 minut poznáte hlavně ve chvíli, kdy máte po ruce správný adaptér. Rozdíl mezi večerními 12 procenty a telefonem, který má po stejném dni ještě solidní rezervu, poznáte pokaždé.
Šest tisíc mAh už není okrajová kategorie
Nejde jen o dojem z několika čínských premiér. Counterpoint Research uvádí, že smartphony s baterií o kapacitě alespoň 6 000 mAh tvořily v lednu 2026 už 29 procent globálních prodejů. O rok dřív to bylo 10 procent. Průměrná kapacita baterie ve smartphonu se podle stejné analýzy dostala na 5 291 mAh.
Ještě zajímavější je skladba nejprodávanějších modelů. Šest z deseti nejúspěšnějších telefonů s kapacitou alespoň 6 000 mAh používalo křemíkovo-uhlíkovou technologii a v žebříčku dominovali čínští výrobci. Velká baterie se tím posouvá z výstřelku do něčeho, co výrobci reálně prodávají ve velkých objemech.
Dříve už jsme řešili i spekulace kolem smartphonů s 8 000mAh baterií v klasickém těle. U podobných úniků je potřeba opatrnost, protože nejde o potvrzený produkt. Směr je ale zřejmý: výrobci zkoušejí, kolik kapacity ještě dokážou vměstnat do telefonu, který se pořád drží a nosí jako normální smartphone.
Rekordní rychlost nabíjení má své podmínky
Honba za nabíjecím výkonem měla logiku. Když telefon nevydržel výrazně déle, mohl se aspoň rychle nabít. Oppo už v roce 2016 ukazovalo SuperVOOC s plným nabitím 2 500mAh článku za 15 minut. Později přišly komerční modely s 65W, 120W nebo ještě rychlejším nabíjením a Xiaomi v roce 2022 uvedlo zmíněné Redmi Note 12 Discovery Edition s deklarovaným časem 0 až 100 procent za 9 minut.
Na prezentaci takové číslo funguje výborně. V běžném životě už má víc hvězdiček pod čarou. Potřebujete originální nebo kompatibilní adaptér, správný kabel, telefon musí být v rozumné teplotě a baterie bývá kvůli vysokým proudům rozdělena do více článků. Jakmile nabíjíte v autě, v kanceláři nebo z cizího USB-C adaptéru, maximální číslo napsané na krabičce se často rozplyne.
To neznamená, že rychlé dobíjení nemá cenu. Telefon, který zvládne během čtvrt hodiny doplnit energii na zbytek dne, je pořád výborná věc. Jen se vyčerpal jednoduchý marketingový příběh, že vyšší nabíjecí výkon automaticky znamená menší stres ohledně výdrže baterie. Pro mnoho lidí je důležitější, aby se k nabíječce nemuseli vracet každý večer.
Křemík v anodě pomáhá dostat víc energie do stejného prostoru
Za většími kapacitami nestojí jedna kouzelná součástka. Důležitou roli ale hrají křemíkovo-uhlíkové anody. Zjednodušeně řečeno: běžná lithium-iontová baterie používá v anodě hlavně grafit. Křemík dokáže vázat výrazně víc lithia, takže je pro výrobce lákavý, pokud chtějí zvýšit energetickou hustotu článku.
Má to ale háček. Křemík při nabíjení a vybíjení výrazně mění objem, což zhoršuje životnost a stabilitu. Proto se v telefonech obvykle nemluví o čistě křemíkové baterii, ale o kompozitu, který kombinuje křemík s uhlíkem a dalšími úpravami.
Výsledek nejsou zázračné násobky výdrže. Baterie pořád potřebuje katodu, separátor, elektrolyt, obal, ochranné prvky a elektroniku, která hlídá nabíjení. Praktický přínos je ale pro smartphone důležitý: do podobného objemu se vejde víc energie. U klasického telefonu to znamená větší rezervu, u skládacích modelů pomoc s prostorem, kterého je uvnitř ještě méně.
Konkrétní telefony už ukazují, kam se trh posouvá
Dobře je to vidět na modelech, které už výrobci prodávají nebo oficiálně představili. realme GT 7 v globální verzi používá dvojici článků s typickou ekvivalentní kapacitou 7 000 mAh a podporuje 120W nabíjení. Nejde tedy o výměnu rychlosti za kapacitu, ale o snahu mít obojí. V recenzi Realme GT 7 jsme už ostatně psali, že právě baterie je jednou z nejsilnějších stránek telefonu.
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U skládacích telefonů je posun ještě nápadnější. vivo X Fold5 uvádí 6 000mAh silicon-anode baterii, 12% podíl křemíku a laboratorně měřenou energetickou hustotu 866 Wh/l. Honor Magic V5 má v globální verzi 5 820mAh silicon-carbon baterii s 15% podílem křemíku. U čínské 1TB varianty Honor uváděl ještě vyšší kapacitu 6 100 mAh a 25% podíl křemíku.
Telefon pro Čínu nemusí odpovídat evropské specifikaci
Pro kupujícího v Česku ale platí důležité pravidlo: nelze se řídit jen čínskou premiérou. Některé modely se prodávají v několika variantách a baterie se může lišit podle regionu. Jindy zůstane stejná kapacita, ale změní se výkon nabíjení, podporované frekvence, adaptér v balení nebo paměťové konfigurace.
Honor Magic V5 je dobrá ukázka. Globální stránka mluví o 5 820 mAh, zatímco u vybrané čínské konfigurace se objevuje 6 100 mAh. Rozdíl sám o sobě neříká, že evropská verze je špatná. Znamená pouze to, že při nákupu dává smysl číst parametry přesně pro variantu, která se prodává u nás nebo alespoň v evropské distribuci.
Evropská pravidla navíc řeší hlavně konektor a kompatibilitu nabíjení, ne kapacitu článku. Od 28. prosince 2024 musí nové telefony a řada dalších přenosných zařízení prodávaných v EU používat USB-C. Evropská komise zároveň popisuje i pravidla pro harmonizované rychlé nabíjení. To pomáhá s kompatibilitou adaptérů, ale nezaručuje, že evropský model dostane stejnou baterii jako verze pro domácí čínský trh.
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Apple a Samsung volí opatrnější tempo
Zajímavý kontrast nabízí Apple a Samsung. Apple u iPhonu 17 a modelů iPhone 17 Pro uvádí nabití na 50 procent přibližně za 20 minut s 40W nebo výkonnějším USB-C adaptérem. To je slušné, ale pořád je to jiná úroveň než čínské telefony s trojciferným výkonem nabíjení a bateriemi s kapacitou kolem 7 000 mAh.
Samsung je u velkých baterií také zdrženlivější. Řada spekulací o přechodu na křemíkovo-uhlíkové články se zatím nenaplnila tak rychle, jak se čekalo. Dá se odhadovat, že velcí globální výrobci víc zvažují certifikace, servis, logistiku, dlouhodobou životnost a riziko problémů v obrovských sériích. To je ale interpretace, ne oficiálně potvrzená strategie. Z parametrů je každopádně vidět, že nejagresivněji dnes velké baterie tlačí hlavně čínské značky.
Při výběru telefonu se ptejte na výdrž, ne jen na nabíjecí rekord
U dalšího smartphonu proto nestačí podívat se na maximální výkon nabíjení. Důležitá je kapacita, podporované standardy, deklarovaná životnost baterie, obsah balení a hlavně nezávislé testy výdrže. Telefon se 120W nabíjením a 7 000mAh baterií může v běžném dni dávat větší smysl než model se 150 W a menším článkem.
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Ultra rychlé nabíjení z tabulek nezmizí. Pořád se hodí a u některých telefonů zůstane silným prodejním argumentem. Jen už vedle něj stojí parametr, který je pro běžné používání často důležitější: kolik energie si telefon skutečně nese s sebou.