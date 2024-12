8000 mAh v klasickém smartphonu? Příští rok se údajně zrodí rekordman

Realme testuje nové mobilní akumulátory s obrovskou kapacitou

Jejich nasazení je údajně plánované na příští rok

Teoreticky bychom se mohli dočkat telefonu s 8 000mAh baterií

Kapacita většiny smartphonů se v posledních letech ustálila na hodnotě 5 000 mAh, někteří výrobci se ale pokouší toto číslo stále posouvat kupředu. Mohou si to dovolit díky novým technologiím, které dovedou zvýšit energetickou hustotu akumulátorů, takže je možné do stejného objemu „napumpovat“ o něco více energie – příkladem jsou například křemíkovo-uhlíkové akumulátory od Honoru.

Realme chystá smartphone s extra velkou baterií

S kapacitami akumulátorů kouzlí i značka Realme. I ta využívá křemíkovo-uhlíkové baterie, díky kterým může dopřát svým smartphonům nadstandardní výdrž – příkladem budiž nedávno představená vlajková loď Realme GT 7 Pro, která se pyšní akumulátorem s kapacitou 6 500 mAh. Příští generace by navíc mohla jít ještě výrazně dál.

Podle informátora Digital Chat Station má Realme pro rok 2025 rozpracováno několik prototypů akumulátorů, přičemž v současné době jsou vyhodnocovány následující konfigurace:

7 000 mAh se 120W nabíjením – plné nabití za 42 minut

7 500 mAh se 100W nabíjením – plné nabití za 55 minut

8 000 mAh s 80W nabíjením – plné nabití za 70 minut

Všechny tři varianty vypadají velmi lákavě, rozhodující bude, zda dá Realme přednost větší výdrži nebo rychlejšímu nabíjení. Je ale také možné, že Realme nakonec zvolí více variant – nebylo by to poprvé, co by si uživatel v jednom telefonu mohl vybrat ze dvou různých kapacit akumulátoru.

Doufáme, že trend navyšování kapacit akumulátorů probudí ve výrobcích smartphonů zdravou soutěživost, a že hodnoty blížící se 10 tisícům mAh nebudou pouze výsadou extrémně velkých a těžkých telefonů, které vypadají jako powerbanka s velkým displejem. Společně s efektivnějšími čipsety a úspornějšími displeji bychom se konečně mohli dočkat telefonů s garantovanou několikadenní výdrží i při velkém zápřahu.