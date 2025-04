Každý telefon musí mít od června energetický štítek. Prozradí výdrž baterie či úroveň opravitelnosti

Již od letošního června dostanou povinně energetické štítky i smartphony a tablety

Zákazník se ze štítku dozví detaily o baterii, odolnosti daného zařízení či náročnosti jeho opravy

Štítky se zavádějí v souvislosti s nařízením o ekodesignu, mělo by to vést k větší udržitelnosti

Na energetické štítky jsou spotřebitelé již roky zvyklí zpravidla u ledniček, praček, televizí a dalších domácích spotřebičů. Jejich přesná podoba se v čase lehce mění a stejně tak se mění i samotná skladba produktů, na které se štítky vztahují. Nově se s nimi setkáme u smartphonů a tabletů, a to již od letošního června. Na štítku zákazníci naleznou shrnutí základních vlastností daného telefonu, což jim může ulehčit rozhodování při nákupu.

Výdrž baterie, odolnost při pádu či třída opravitelnosti

Zatímco například u praček na energetickém štítku najdeme kromě obvyklé stupnice energetické účinnosti také informace maximální váze náplně, délce pracího cyklu, spotřebě vody či hlučnosti, u telefonů budou informace pochopitelně zcela odlišné. Tradiční třída energetické účinnosti nebude samozřejmě chybět, kromě té však na štítku nalezneme dalších pět ukazatelů. Mezi ně patří například odolnost při volném pádu či třída opravitelnosti, u obojího vyjádřená na škále od A do E. Nechybí ani informace o výdrži baterie na jedno nabití a rovněž výdrž baterie v cyklech. Vše přehledně ukazuje následující vzorová grafika i s popisky.

Energetický štítek bude povinný u bezdrátových telefonů využívajících pevnou telekomunikační síť, smartphonů pro mobilní či satelitní komunikační síť, ale i klasické „hloupé“ telefony bez přístupu k internetu a aplikací třetích stran. Krom toho bude štítek povinný i u tabletů s obrazovkami od 7 do 17,4 palců. Regulace se vztahuje na zařízení, která budou uvedena na trh EU od 20. června 2025.

Na uvedené oblasti hodnocení jsou ze strany EU kladeny určité minimální nároky. Například každý telefon by měl vydržet alespoň 800 nabíjecích cyklů tak, aby si zachoval alespoň 80 % původní kapacity. Výrobci rovněž musí zajistit, aby klíčové náhradní díly byly servisům k dispozici nejpozději během 5–10 pracovních dnů a dostupné by nadále měly být minimálně 7 let poté, co se produkt přestane oficiálně prodávat na území EU. Rovněž musí telefony uvedené na trh po 20. červnu disponovat aktualizacemi operačního systému minimálně 5 let od chvíle, co skončí oficiální prodej daného modelu.

Všechna tato nová opatření jsou součástí takzvaného nařízení o ekodesignu, jehož cílem je zajistit větší udržitelnost výrobků, a to tím, že do budoucna budou u jednotlivých výrobků stanoveny požadavky například na jejich životnost, lepší energetickou účinnost, opravitelnost či recyklovatelnost. Ačkoliv výrobcům se v souvislosti se zaváděním energetických štítků mírně zvýší náklady, nepředpokládá se, že by se to promítlo do koncové prodejní ceny chytrých zařízení.

Autor článku David Pilař Softwarový tester a nadšenec do technologií všeho druhu. Ve volném čase milovník cestování, cyklistiky, dobré hudby a kvalitní kávy.