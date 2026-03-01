Drzost, nebo geniální trolling? Samsung vykradl Apple, a ještě se mu vysmál do obličeje

- Nadstavba One UI 8.5 od Samsungu obsahuje novou funkci vyhledávání přímo z domovské obrazovky
- Ta až nápadně připomíná podobnou možnost, která se nachází v konkurenčním iOS
- Aby nebyly o inspiraci pochybnosti, zvolil Samsung název typický pro Apple
Není velkým tajemstvím, že v oblasti chytrých telefonů se toho už moc nového vymyslet nedá. Řeč je samozřejmě o klasických smartphonech, nikoli o jejich ohebných variantách. Pokaždé, když se některému z výrobců podaří přijít s něčím zajímavým, netrvá to dlouho a konkurence se v mžiku „inspiruje“. Povětšinou se ale ostatní u tvůrce inspirují pokud možno co nejméně okatě, byť v některých případech se původní zdroj nápadu schovává poměrně těžko. Pak jsou zde ale případy, kdy se konkurent nezdráhá převzít funkci tak nápadně, že ji dokonce i stejně pojmenuje.
Když už kopírovat, tak se vším všudy
Během testování Galaxy S26 Ultra si Ben Schoon z webu 9to5Google všiml, že indikátory stránek na domovské obrazovce Samsungu nyní podporují funkci vyhledávání, která umožňuje rychle vyhledávat informace jak z dat v zařízení, tak z webu. To zahrnuje schůzky v kalendáři, fotografie, poznámky, soubory a další. To vše zní dobře a využití tohoto prostoru pro snadno dostupnou zkratku pro vyhledávání ve srovnání s vestavěným vyhledávacím polem Googlu je poměrně chytré. Je ovšem důležité zmínit, že to není tak úplně původní nápad jihokorejského giganta.
Tato zkratka je převzata přímo z iOS, což uživatelům poskytuje téměř identickou vyhledávací funkci stejným způsobem. Stejně jako v One UI 8.5 podporuje implementace Spotlight od Applu vyhledávání dat jak z úložišť v zařízení, tak z webu. Ve skutečnosti je největším rozdílem mezi těmito dvěma funkcemi jejich název. Namísto obecnějšího označení se Samsung rozhodl funkci pojmenovat „Finder“, alespoň tedy v angličtině – v českém překladu se jedná o Vyhledávač, který je o poznání méně kontroverznější.
Nepřehlédněte
Samsung Galaxy S26 odhalen: větší displej, lepší výdrž a návrat Exynosu v nejlepší formě
Kdo měl možnost si v posledních 40 letech vyzkoušet alespoň na okamžik některý z počítačů s macOS (či dříve OS X), jistě se s názvem Finder už setkal. Je tedy otázkou, zda se jedná o nepříliš sofistikovaný trolling ze strany firmy ze Soulu, či zda Samsung implementoval funkci na poslední chvíli a jednoduše nepřišel s lepším názvem. Každopádně společnost o velikosti Samsungu by přeci jen mohla být o trochu kreativnější.