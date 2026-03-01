TOPlist

Drzost, nebo geniální trolling? Samsung vykradl Apple, a ještě se mu vysmál do obličeje

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 1. 3. 12:00
0
Chytrý telefon Samsung Galaxy S26 Ultra
  • Nadstavba One UI 8.5 od Samsungu obsahuje novou funkci vyhledávání přímo z domovské obrazovky
  • Ta až nápadně připomíná podobnou možnost, která se nachází v konkurenčním iOS
  • Aby nebyly o inspiraci pochybnosti, zvolil Samsung název typický pro Apple

Není velkým tajemstvím, že v oblasti chytrých telefonů se toho už moc nového vymyslet nedá. Řeč je samozřejmě o klasických smartphonech, nikoli o jejich ohebných variantách. Pokaždé, když se některému z výrobců podaří přijít s něčím zajímavým, netrvá to dlouho a konkurence se v mžiku „inspiruje“. Povětšinou se ale ostatní u tvůrce inspirují pokud možno co nejméně okatě, byť v některých případech se původní zdroj nápadu schovává poměrně těžko. Pak jsou zde ale případy, kdy se konkurent nezdráhá převzít funkci tak nápadně, že ji dokonce i stejně pojmenuje.

Když už kopírovat, tak se vším všudy

Během testování Galaxy S26 Ultra si Ben Schoon z webu 9to5Google všiml, že indikátory stránek na domovské obrazovce Samsungu nyní podporují funkci vyhledávání, která umožňuje rychle vyhledávat informace jak z dat v zařízení, tak z webu. To zahrnuje schůzky v kalendáři, fotografie, poznámky, soubory a další. To vše zní dobře a využití tohoto prostoru pro snadno dostupnou zkratku pro vyhledávání ve srovnání s vestavěným vyhledávacím polem Googlu je poměrně chytré. Je ovšem důležité zmínit, že to není tak úplně původní nápad jihokorejského giganta.

Samsung Galaxy S26 Ultra 14
Samsung Galaxy S26 Ultra

Tato zkratka je převzata přímo z iOS, což uživatelům poskytuje téměř identickou vyhledávací funkci stejným způsobem. Stejně jako v One UI 8.5 podporuje implementace Spotlight od Applu vyhledávání dat jak z úložišť v zařízení, tak z webu. Ve skutečnosti je největším rozdílem mezi těmito dvěma funkcemi jejich název. Namísto obecnějšího označení se Samsung rozhodl funkci pojmenovat „Finder“, alespoň tedy v angličtině – v českém překladu se jedná o Vyhledávač, který je o poznání méně kontroverznější.



Samsung Galaxy S26 je v ruce stále velmi kompaktní



Samsung Galaxy S26 odhalen: větší displej, lepší výdrž a návrat Exynosu v nejlepší formě

Kdo měl možnost si v posledních 40 letech vyzkoušet alespoň na okamžik některý z počítačů s macOS (či dříve OS X), jistě se s názvem Finder už setkal. Je tedy otázkou, zda se jedná o nepříliš sofistikovaný trolling ze strany firmy ze Soulu, či zda Samsung implementoval funkci na poslední chvíli a jednoduše nepřišel s lepším názvem. Každopádně společnost o velikosti Samsungu by přeci jen mohla být o trochu kreativnější.

