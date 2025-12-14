Druhá várka tipů na vánoční dárky: pět užitečných gadgetů, které stojí za to

- Máme pro vás další várku tipů na užitečné gadgety, které se hodí (nejen) pod stromeček
- Do výběru se dostala například nejlepší kancelářská myš na světě nebo chytrý multifunkční teploměr
- Některé gadgety sice nejsou nejlevnější, zato ale vydrží sloužit dlouhé roky
Vánoce klepou na dveře a pokud ještě nemáte dárky pro své nejbližší, už je pomalu nejvyšší čas to napravit. Jenže co v nepřeberné nabídce vybrat, pakliže hledáte spíše nějakou menší drobnost, která by mohla zaujmout, ale zároveň nezruinovat váš rozpočet? Od toho jsme tady my a tento článek, jež vám doporučí pět užitečných gadgetů, které pro letošní Vánoce stojí za zvážení. A pokud byste si náhodou nevybrali, můžete se inspirovat i u našeho prvního dílu.
Logitech MX Master 4
Používat počítač či notebook bez myši zvládne pro seriózní práci jen málo z nás. My ostatní musíme sáhnout po nějaké kvalitní periferii, která nám citelně usnadní práci. V tomto ohledu je volba poměrně jednoduchá – Logitech MX Master 4 je obecně považována za nejlepší kancelářskou myš na světě a za redakci můžeme říct, že na tomto tvrzení je toho spousta pravdivého. Takřka dokonalá ergonomie, možnost pracovat s více zařízeními najednou, detailní nastavení chování v jednotlivých programech či možnost přenášet soubory mezi zařízeními, to jsou jen některé z vychytávek, které oceníte při každodenním používání.
Ať už si vyberete Logitech MX Master 4 v grafitové či světle šedé barvě, rozhodně nešlápnete vedle, o čemž se můžete přesvědčit také v naší recenzi. Cena 3 199 korun sice není lidová, na druhou stranu ať už vy, či obdarovaný poměrně záhy pochopí, že za takto dobrou myš by cena mohla být klidně vyšší.
Govee Backlight 3S Netflix TV 55-65 Smart LED
Chytrá světla jsou skvělým základem pro chytrou domácnost, navíc se v tomto segmentu dá pořídit poměrně široká paleta zařízení, která se hodí pro různé situace. Jedním z nejzajímavějších zařízení je bezesporu Govee Backlight 3S Netflix TV 55-65 Smart LED, což je v podstatě chytrý LED pásek kombinovaný s kalibrovanou kamerou. Ta dokáže snímat barvy na televizi a na jejich základě „rozšířit“ obraz o světelnou prezentaci za ní, podobně jako to dělají například televizory značky Philips se svým Ambilight. Díky tomuto si ovšem můžete světelnou show vychutnat na jakékoli televizi.
V případě Govee Backlight 3S Netflix TV 55-65 Smart LED je cena rozhodně překvapením, neboť jeden by očekával, že půjde o drahé zařízení. Vaše ale může být jen za 2 990 korun.
Govee RGBW osvětlení pro vánoční stromek
Jestli někam světýlka neodmyslitelně patří, je to vánoční stromeček. Zapomeňte ale na klasické LEDky, světýlka od Govee nabídnou délku 20 metrů a podporu standardu Matter, díky čemuž skvěle zapadne do jakékoli chytré domácnosti. Výsledkem je poté moderní vánoční atmosféra, kdy budete mít osvětlení a jeho podobu bez nadsázky na dosah ruky, ať už jde o různé barevné kombinace, efekty nebo něco tak prostého, jako je automatické vypínání a zapínání.
Pokud ještě nemáte chytrá vánoční světýlka, rozhodně stojí Govee RGBW osvětlení pro vánoční stromek za zvážení. Pakliže je zvažujete, cena 2 490 korun jistě nebude velkou překážkou.
Govee Table Lamp 2
Poslední zajímavostí z portfolia chytrých světel od Govee je zařízení s názvem Table Lamp 2. V tomto případě se jedná o hezkou stylovku, která si najde své místo například na nočním stolku, pracovním stole nebo klidně i v obývacím pokoji, kde nejen osvětlí prostor ve tmě, ale případně také vytvoří skvělou atmosféru. Samozřejmostí je podpora standardu Matter, což zajistí připojení s širokou paletou chytrých domácností a hlasových asistentů.
Malá lampička s různým využitím, kterou Govee Table Lamp 2 je, přijde vhod nejen vám, ale případně také někomu z vašich blízkých. Cena 2 190 korun je navíc poměrně příznivá.
Withings BeamO 4-in-1 MultiScan
Zima je nejen období vánočních svátků, ale také sezónních nemocí. To může být nepříjemnou komplikací obzvláště ve chvíli, kdy máte malé děti, které rády nějakou tu chřipku či angínu přinášejí i do vaší domácnosti. V takovém případě je dobré mít (nejen) ratolesti pod kontrolou, například skrze chytré zařízení Withings BeamO 4-in-1 MultiScan. To funguje nejen jako digitální teploměr, ale také jako fonendoskop, oxymetr a elektrokardiogram – díky této kombinaci budete mít o zdraví nadstandardní přehled z mnoha různých úhlů.
Withings chytrá zařízení se zaměřením na zdraví zkrátka umí a BeamO 4-in-1 MultiScan rozhodně není žádnou výjimkou, což jsme si ověřili i v rámci naší recenze. Pokud překousnete cenu 6 299 korun, jistě vám (nebo obdarovanému) bude sloužit více než dobře dlouhé roky.